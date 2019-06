Vanessa da Mata é criticada por fãs em rede social após defender Neymar de acusações

A cantora Vanessa da Mata se envolveu em uma discussão no Twitter após defender o jogador Neymar no caso de acusação por Najila Trindade por suposta agressão e estupro. No domingo (9), a artista postou uma imagem como forma de crítica à modelo e foi criticada por alguns fãs que a acompanham na rede social.

Na imagem postada, retirada de uma entrevista concedida por Najila a uma emissora de TV, Vanessa acrescentou a frase: "DJ ganha quanto?". As respostas foram imediatas e uma das seguidoras comentou: "Que decepção". Entre as mensagens, Vanessa alegou que possui liberdade no espaço e defendeu Neymar novamente.

"Agressão contra mulher? Mas essa agressão é contra o homem e contra um nome que dá muito emprego e mantém um monte de família. Não confunda uma golpista com mulheres que realmente sofrem. Aí você me decepciona", escreveu. Após o posicionamento da artista, diversos fãs enviaram mensagens com links relativos a outros problemas de Neymar divulgados pela mídia.

"Só porque ele é famoso, "dá emprego" etc, não pode ter errado também? Então, ele é intocável...", escreveu o mesmo perfil da primeira mensagem.

Mesmo assim, Vanessa não mudou de opinião. ""Hahahaha, bom, eu como vejo um monte de golpista e vi um vídeo que me mandaram, posso dizer que qualquer pessoa, até uma velhinha tomando tapa na cara daquele jeito, teria revidado. Se revidasse ela teria conseguido... Eu teria revidado, você teria, normal é instintivo. Se é ele ou não...", também postou.

Neymar Jr., atualmente contratado pelo clube francês Paris Saint-Germain, responde a uma acusação de estupro feita por Najila. Ela afirma ter sido agredida pelo jogador brasileiro, que também teria forçado sexo sem consentimento.

Reação

Logo depois da discussão entre a cantora e outros perfis, alguns seguidores afirmaram acreditar em um desserviço contra mulheres e vítimas de estupro. Em contrapartida, Vanessa da Mata também recebeu apoio de alguns fãs.