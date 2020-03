Vanessa da Mata adia festa de casamento por conta da pandemia de coronavírus 

A cantora Vanessa da Mata e o noivo, Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), adiaram a cerimônia de casamento marcada para o próximo dia 12 de abril para seguirem as indicações de restrição de contato social como medida de prevenção ao coronavírus. O casal, que começou a namorar neste ano, tinha planejado a festa para o domingo de Páscoa, num sítio em Cuiabá, no Mato Grosso, terra da artista. A nova data não foi confirmada.

O casamento no civil, entretanto, será mantido para o próximo mês, conforme a assessoria de imprensa da cantora, que segue quarentena. O casal propôs aos convidados uma ação social em que, no lugar de presentes, receberiam doações para duas instituições de caridade. Uma em Feira de Santana, na Bahia, onde Bruno passou infância e adolescência, e outra em Alto Graças (MT), terra natal de Vanessa.

Este será o segundo casamento de Vanessa da Mata, que entre 2003 e 2012 viveu com o ator Gero Pestalozzi, galã das novelas "Kubanacan" e "Pé na Jaca". Os artistas são pais de Felipe, Micael e Bianca, adotados em 2010, que atualmente vivem no Brasil com a mãe, enquanto o pai segue carreira de fotógrafo na Suíça. Pelas redes sociais, a cantora compartilhou com os fãs informações sobre o novo amor.