"Vamo Fazê Zuada" reúne artistas cearenses em Lives para arrecadações a partir desta segunda (6)

O evento online "Vamo Fazê Zuada" irá reunir músicos cearenses para arrecadar couvert e doações para a comunidade do Cumbuco, localizada na praia situada a 25 quilômetros de Fortaleza. A ação, promovida pelo movimento Winds For Future (W4F), se inicia nesta segunda-feira (6), a partir das 12h, e segue até quinta (9).

A intenção, de acordo com a organização do movimento, é valorizar os artistas cearenses autônomos afetados pelos cancelamentos ocorridos com a pandemia do novo coronavírus, além de fazer conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidade, a ONU.

Por meio de Live no Instagram, uma hora de música será transmitida por dia com os artistas convidados. Todos eles tiveram apresentações canceladas nas últimas semanas. Os convidados são: convidados: Juruviara (@juruviaraoficial), Jefferson Farias (@jersofarias), Márcio Muamba (@marciomuamba), Theresa Rachel (@theresa_rachel), Luiza Nobel (@luizanobel) e Klevys Lion (@klevyslion).

Doações

Além das doações para a comunidade, o objetivo do evento também é garantir a renda dos artistas que se apresentarão no evento. Por isso, quantias voluntárias poderão ser destinadas a esta finalizade por meio de um link do Pag Seguro (bit.ly/doação_VamoFazeZuada).

Os valores serão arrecadados até sexta (10) e divididos igualmente entre os seis participantes do "Vamo Fazê Zuada".

Além disso, as doações para comunidade do Cumbuco serão destinadas a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica por conta da pandemia de Covid-19.