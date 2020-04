'Vai com Deus, Moreirinha'', despede-se Fagner de Moraes Moreira

A notícia do falecimento do cantor Moraes Moreira, nesta segunda-feira (13), repercurtiu no meio musical com homenagens de amigos e famosos. O cearense Raimundo Fagner usou as redes sociais para lamentar a morte do amigo.

"A música brasileira está de luto com a perda de Moraes Moreira. Um artista de múltiplos talentos que deixará eternizado em suas canções a alegria em nossos corações. Vai com Deus, Moreirinha", disse o cantor em vídeo publicado no Instagram.

O baiano, de 72 anos, morreu no Rio de Janeiro (RJ) após sofrer um infarto agudo no miocárdio enquanto dormia.

No vídeo publicado por Fagner, o cearense recordou momentos com o baiano com fotografias, ao som da música "Chorar é Preciso", interpretada por Fagner e composta por Moraes Moreira.