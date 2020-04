Universidade de Fortaleza realiza lives com grandes nomes do pensamento mundial

O projeto "Lives do Conhecimento", realizado pela Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, continuará durante mais uma semana. A iniciativa reúne convidados especiais para discutir assuntos de relevância em ambientes virtuais, tendo como pano de fundo a pandemia da Covid-19, sendo aberta a alunos, professores e ao público em geral

Desta vez, a ação vai contar com a participação de grandes nomes do pensamento mundial. Trata-se do sociólogo italiano Domenico De Masi, famoso pela criação do conceito ócio criativo; e do físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser.

A live de De Masi será dia 15 (quarta-feira), a partir de 14h, e a de Gleiser será dia 17 (sexta-feira), às 10h. Os momentos serão transmitidos pelas redes sociais da Unifor (Instagram, Facebook e YouTube) e pela TV Unifor (canais 14 da Multiplay e 181 da NET).

Ao realizar a difusão do conhecimento em suas plataformas de comunicação, a Universidade de Fortaleza reforça a missão de promover o ensino de qualidade, a pesquisa e a extensão nas mais diversas áreas do conhecimento.

Além disso, a casa estimula o diálogo com grandes nomes do pensamento contemporâneo, nacionais e internacionais, contribuindo para o intercâmbio de ideias não só em salas de aulas, mas também em ambientes virtuais, de modo a ampliar os horizontes de alunos, professores e do público em geral.

Próximas atrações

O projeto “Lives do Conhecimento” teve início no dia 8 de abril com o produtor de cinema Rodrigo Teixeira, responsável pela produção de “A Vida Invisível”, filme do diretor cearense Karim Aïnouz.

Já na última quinta-feira (9), o projeto discutiu a melhor forma de dormir em tempos de isolamento social e contou com a participação do neurologista Samir Magalhães, professor da Unifor e especialista em medicina do sono.

Nesta semana, os dois nomes convidados para o projeto são igualmente de peso no cenário em que atuam. Domenico De Masi é sociólogo italiano e tornou-se famoso no mundo pelo conceito de "ócio criativo", segundo o qual o ócio, longe de ser negativo, é um fator que estimula a criatividade pessoal. Hoje, ele é professor de Sociologia do Trabalho na Universidade de Roma "La Sapienza".

Entre 1978 e 2000, dirigiu a S3.Studium, escola de especialização em ciências organizacionais criada por ele. Escreveu diversos livros, alguns deles tidos como revolucionários, destacando-se "Desenvolvimento Sem Trabalho", "A Emoção e a Regra", "O Ócio Criativo" e "O Futuro do Trabalho". Em 2010, tornou-se cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil.

Já o carioca Marcelo Gleiser é atualmente pesquisador da Faculdade de Dartmouth, nos Estados Unidos. Conhecido no EUA por suas aulas e pesquisas científicas, no Brasil é mais popular por suas colunas de divulgação científica. Escreveu oito livros e publicou três coletâneas de artigos. Participou ainda de programas de televisão dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Brasil, entre eles, Fantástico.

Marcelo recebeu o Prêmio Jabuti em 1998, pelo livro "A Dança do Universo", e, em 2002, por "O Fim da Terra e do Céu". Em 2007, foi eleito membro da Academia Brasileira de Filosofia. Em março de 2019, tornou-se o primeiro latino-americano a ser contemplado com o Prêmio Templeton, tido informalmente como o "Nobel da espiritualidade".

Serviço

Lives do Conhecimento

Domenico De Masi - dia 15 de abril (quarta-feira), às 14h/ Marcelo Gleiser - dia 17 de abril (sexta-feira), às 10h. Transmissão pelas redes sociais da Unifor (@uniforcomunica, Facebook e YouTube) e pela TV Unifor (canais 14 da Multiplay e 181 da NET). Aberto ao público