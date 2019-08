Unifor oferece curso prático de Shiatsu

A Universidade de Fortaleza promove curso de formação em Shiatsu, uma terapia derivada da medicina oriental no século XX, que visa reequilibrar o sistema energético ao pressionar com as mãos e os dedos, os pontos vitais do corpo. As inscrições estarão abertas até o dia 19 de agosto de 2019, data do início das aulas, ou enquanto houver vagas. O curso acontece de segunda a quinta, de 18h às 22h, e se encerra no dia 12 de setembro de 2019. A carga horária é de 48h e só poderá se inscrever quem tiver 2º grau completo.

O curso de Shiatsu é direcionado para quem pretende atuar profissionalmente com terapias manuais a partir de técnicas massoterápicas. Os inscritos sairão aptos para trabalhar em instituções prestadoras de serviço público ou privado e para o trabalho autônomo.

As aulas serão ministradas pela professora Ellen Maruska, formada em Shiatsu, Aman e Reflexologia no Japão, e Thai Massage na Tailândia, e pelo professor André Martins, formado em educação física e mestre em ciências fisiológicas.

Dentre os benefícios da técnica do Shiatsu está a valorização da qualidade de vida, o combate ao estresse físico e emocional, a inexistência de efeitos colaterais e do auxílio de medicamento, tudo isso de forma não invasiva. A pressão do toque tem a função de fazer um diagnóstico, como anormalidades na pele e no músculo, para depois tratar o paciente de acordo com as condições do corpo.