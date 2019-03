Unifor abre exposição com 77 obras sobre o Modernismo

Uma riqueza cultural incontável estampa as paredes do Espaço Cultural Unifor com a inauguração da exposição “Arte Moderna na Coleção Fundação Edson Queiroz”, que ocorreu nesta quinta-feira (21). A mostra reúne 77 obras de artistas brasileiros ou radicados no Brasil que marcaram o Modernismo, movimento artístico do início do século passado.

Entre os artistas que compõem a mostra estão Anita Malfatti, Hélio Oiticica, Lygia Clark, Emiliano Di Cavalcanti e Tomie Ohtake, além dos cearenses Sérvulo Esmeraldo e Antonio Bandeira.

FOTO: WOLNEY BATISTA

A solenidade de abertura teve a presença do prefeito Roberto Cláudio, que ressaltou a importância da mostra. "É um privilégio para a cidade de Fortaleza receber uma exposição com essa qualidade de um período da história brasileira de uma das mais ricas produções culturais".

A viúva do artista Sérvulo Esmeraldo, Dodora Guimarães, pontuou a presença da obra cinética Excitáveis, criada pelo cratense quando morava na Europa. "É importante que esteja no Brasil e que tenha circulado com um conjunto de arte brasileira. Isso pra mim dá um significado maior".

FOTO: WOLNEY BATISTA

"Tá sendo surreal. Você vê várias peças que, inclusive, parece que elas se somam do modo como elas estão montadas. O modo que o 'respiro' é colocado foi muito inteligente: as obras similares estão próximas, entre umas bem diferentes há um espaço bem grande", elogiou a estudante de Artes Visuais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Rhanna Rocha.

Serviço

Exposição: Arte Moderna na Coleção da Fundação Edson Queiroz

Local: Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Período expositivo: 22 de março a 11 de agosto de 2019

Horário de visitação: de terça a sexta: 9h às 19h – Sábados e domingos: 10h às 18h