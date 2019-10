'Uma das mulheres que mais amei', diz Latino sobre Kelly Key

Após 17 anos separados, Latino volta a falar sobre seu relacionamento com Kelly Key. O cantor afirmou que Kelly foi uma das mulheres que ele mais amou na vida. "Eu não sei amar pouco. Sou massagista. cozinheiro, carinhoso e ajudo as mulheres a ficarem ricas", contou durante o programa do apresentador Rodrigo Faro.



O ex casal se conheceu em 1997 durante a seleção de modelos para a gravação do videoclipe "Louca", do qual Kelly Key participava. Dois anos depois, os músicos começaram a morar juntos, quando a cantora tinha 16 anos. Do relacionamento, nasceu Suzanna Freitas (18).

A filha Suzanna Freitas diz que prefere utilizar o sobrenome do padrasto. Reprodução/Instagram

A jovem prefere usar o sobrenome do padrasto, o empresário e futebolista Mico Freitas, casado com Kelly Key desde 2004. Apesar de não possuir "Freitas" na certidão de nascimento, Suzanna acredita que o sobrenome é mais feminino.



Latino também comentou a relação dele com a filha, "A gente tem se falado muito. Nunca fomos tão amigos como temos sido", acrescentou.