Um sonho de tamarindo é a versão criativa e saborosa que os alunos da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco desenvolveram para deixar o mini sonho ainda mais atrativo. Quer saber como reproduzir essa delícia gourmet? Confere a receita! Um sonho de tamarindo é uma boa sugestão para quem deseja inovar no banquete para as festas de fim de ano.

Ingredientes do pão

1000g de farinha sem fermento

70g de açúcar

20g de sal

45g de fermento

4g de reforçador

60g de leite em pó

200g de leite condensado

450g de água

150g de margarina

2 unidades de ovos

Modo de preparo

Separe os ingredientes. Bata-os na batedeira e adicione água aos poucos, até atingir ponto de véu. Corte pedaços de massa com 70g para sonhos e de 20g para mini sonhos. Bolei e coloque as massa no carrinho para fermentar, por aproximadamente 4 horas, ou até dobrar de tamanho. Após a fermentação, asse-as em forno a 160°C, por dez minutos, ou até dourar. Espere esfriar e frite levemente, corte transversalmente e rechei com o creme de tamarindo. Por fim, polvilhe com açúcar de confeiteiro.

Ingredientes da geleia de tamarindo

1500g de tamarindo

1000g de açúcar mascavo

1200g de água

Modo de preparo

Separe os ingredientes por medidas. Coloque o tamarindo em imersão em água fria, em média por 5 horas. Coloque na panela o tamarindo e o açúcar e leve ao fogo para ferver e reduzir a geleia no açúcar. Reserve para esfriar e use com o recheio.

Ingredientes do creme de confeiteiro

1500g de leite líquido

300g de açúcar cristal

180g de farinha de trigo

100g de margarina

Quanto basta de essência de baunilha

2 gemas de ovos

250g de leite condensado

Modo de preparo

Separe os ingredientes por medidas. Adicione 500ml do leite com todos os outros ingredientes e deixe ferver. Dissolva a farinha em 500 ml de leite e adicione ao restante. Mexa até ficar cremoso, ao ponto de brigadeiro mole.