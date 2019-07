Último episódio de Cine Holliúdy conta com participações especiais

No último episódio da série Cine Holliúdy, na TV Globo, a cidade de Pitombas está um alvoroço com as eleições e Olegário (Matheus Nachtergaele) segue na arenga contra Seu Lindoso (Carri Costa) pelo cargo de prefeito da cidade. Cada eleitor é disputadíssimo, valendo, inclusive, a distribuição de aparelhos de TV em troca de votos, para o desespero de Francisgleydisson (Edmilson Filho) e Munízio (Haroldo Guimarães). Participam da produção Tonico Pereira e Michel Melamed.

O resultado da pesquisa eleitoral, no entanto, é reto e direto: nem um nem outro. É o bode amostrado do delegado Nervoso (Frank Menezes) quem está à frente do pleito. Enfurecido, Olegário usa a autoridade que ainda lhe resta e manda prender o bicho. Revoltados com a decisão autoritária do político, o povo pitombense forma o movimento “black bode” pela libertação do animal. Mas o furdunço só acalma depois que a primeira-dama, Maria do Socorro (Heloísa Perissé), assume as rédeas da situação e determina que o bode seja solto.

Enquanto os eleitores retiram seus aparelhos de TV no comitê de campanha de Seu Lindoso, Francis não vê outra saída a não ser colocar o Cine Holliúdy à venda. E trata de fechar negócio com um interessado (Tonico Pereira, em participação especial) em transformar o espaço num supermercado. Decepcionada com a decisão do cinemista, Marylin (Letícia Colin) aceita o convite de um diretor de televisão (Michel Melamed, em participação especial) e vai para São Paulo fazer novelas. Assim, são traçados os novos rumos de Francis e Marylin, e também do povo de Pitombas, que se surpreende com o resultado da disputa eleitoral.

A diretora artística de ‘Cine Holliúdy’, Patrícia Pedrosa, comemora a performance da série. “Esperava que ‘Cine Holliúdy’ fosse ser muito bem recebida, pois tem características muito brasileiras. Tem uma dramaturgia leve, que apesar de farsesca, traz uma identificação imediata com diversas faixas etárias. O Brasil gosta de se ver na TV. ‘Cine Holliúdy’ é o reflexo do povo brasileiro levado à telinha de forma divertida, lúdica e despretensiosa”, afirma.

O último episódio de ‘Cine Holliúdy’ vai ao ar na próxima terça-feira, dia 23, após ‘A Dona do Pedaço’. A série de Marcio Wilson e Claudio Paiva tem direção artística de Patricia Pedrosa e direção de Halder Gomes e Renata Porto D’Ave.