Último cinema com tela única de NY fecha as portas

Depois de 71 anos em funcionamento, o Paris Theatre, último cinema com tela única de Nova York, fechou as portas no último dia 29. Com capacidade para 581 pessoas, a sala ficava na esquina da rua 58 com a Quinta Avenida e era especializada em filmes estrangeiros.

O cinema foi inaugurado em 1948 pela atriz alemã Marlene Dietrich. Trinta anos depois, foi ali que o brasileiro "Dona Flor e Seus Dois Maridos" estreou nos Estados Unidos.

Na quinta-feira (29), um aviso colado na fachada do prédio, creditado à gerência do cinema, dizia que, infelizmente, o contrato de aluguel havia chegado ao fim.

O último filme exibido no Paris foi "Pavarotti", documentário de Ron Howard sobre a vida do tenor italiano.