Última semana do Cine Ceará e musical de Miguel Falabella iniciam a programação cultural de setembro

Com eventos mais destinados ao fim de semana, a programação cultural dos primeiros dias do mês engloba espetáculo de comédia, show e o encerramento da 29ª edição do Cine Ceará. O musical premiado com direção de Miguel Falabella e atuação de Alessandra Maestrini e Mirna Rubim, chega ao Theatro José de Alencar. Focadas no tema ambiental, as exposições "Linha de Costa" e "Marian" prometem uma reflexão sobre desastres da natureza causados pelo homem. Confira:

29° Cine Ceará

Filme "Ressaca" FOTO: DIVULGAÇÃO

Até 6 de setembro, no Cineteatro São Luiz (Praça do Ferreira, s/n, Centro). Gratuito.

O Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema chega a sua 29ª edição. A programação contará com mais de 40 filmes entre curtas e longas, exibidos nas salas de cinema. Este ano o festival bateu recorde de inscritos recebendo mais de 1.271 filmes de 12 países (México, Argentina, El Salvador, Venezuela, Chile, Peru, Espanha, Portugal, Cuba, Colômbia, Bolívia e Brasil). Na programação da última semana, está a exibição de curtas e longas-metragens, dentre os gêneros documentário, ficção, animação. No dia 6 de setembro, o último dia de festival, acontece a premiação e o encerramento, com homenagem ao ator Matheus Nachtergaele e exibição especial do filme "Pacarrete". Mais informações no site.

Musical O Som e a Sílaba

As atrizes Alessandra Maestrini e Mirna Rubim são Sarah Leighton e Leonor Delise FOTO: EDSON LOPES JÚNIOR/ REPRODUÇÃO

Sábado (7), às 19h e domingo (8), às 18h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: de R$25 a R$120 . Vendas no site.

"O Som e a Sílaba" trata da relação entre Sarah Leighton (Alessandra Maestrini) e Leonor Delise (Mirna Rubim), duas mulheres muito diferentes. A primeira, jovem e com dificuldades em se enquadrar na sociedade, porém completamente única, por conta do diagnóstico de Síndrome de Asperger. Sarah é uma Savant: possui um autismo altamente funcional que, por um lado, lhe permite habilidades em algumas áreas, entre elas números e música; e que, por outro, faz com que ela se comunique com o mundo de uma maneira inusitada, gerando situações hilárias. Já a segunda, uma diva internacional da ópera com mais de 50 anos que, por acasos da vida, se tornou professora de canto. Direta, elegante, refinada e aparentemente bem resolvida. O espetáculo, vencedor de 5 estatuetas e com 23 indicações nas principais premiações do país, conta com texto e direção de Miguel Falabella.

Exposição Mariana

Christian Cravo soma 27 anos de carreira e é atualmente um dos nomes mais respeitados da fotografia contemporânea brasileira FOTO: TATI FREITAS/ REPRODUÇÃO

Até 13 de outubro, às 10h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Gratuito.

Baseada no livro de mesmo nome, a exposição traz 28 fotografias impressas em fine art que retratam as memórias humanas da maior tragédia ambiental do país: o rompimento da barragem de Fundão, que vitimou fatalmente 19 pessoas e desabrigou centenas de famílias em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Nas ruínas dos lares, devastados em segundos pela onda de mais de 2,5 metros de lama e rejeitos de minério, Christian Cravo registrou durante três dias os vestígios das vidas varridas nos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Objetos, roupas e calçados enlameados, retratos cobertos pelo barro e casas destroçadas são fotografados em 28 obras que documentam a dor do desastre.

Exposição Linha de Costa

Exposição "Para Jablonsky, uma cidade", umas das produções do Descoletivo FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Sexta (6), às 18h, no Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua José Avelino, 10, Centro). Gratuito.



A exposição Linha de Costa, realizada por Marília Oliveira e Régis Amora, do Descoletivo, em parceria com Thadeu Dias, reúne fotografias, instalação de objetos, desenho, pintura e palavra em obras que discutem o avanço das marés em localidades da orla cearense e sua consequente destruição. Após um ano de visitas às praias de Iparana, Pacheco, Icaraí, Taíba, Balbino, Caponga, Presídio e Iguape, sob a curadoria de Bitu Cassundé, os artistas tecem narrativas que misturam dados científicos, memórias de anônimos, autobiografia, apropriação e fabulação. Linha de Costa aponta para a urgência de um plano político, ambiental e econômico que atue na preservação destas cidades e dos ecossistemas. Abre caminho para a memória destas paisagens, em uma tentativa de guardar imagens que, segundo assinalam pesquisadores da área, tendem a desaparecer nos próximos anos, dado o avanço do mar.

Show Letrux

A cantora é a nova musa pop da cena independente brasileira FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (8), às 18h e às 20h30, no Cineteatro São Luiz (Praça do Ferreira, s/n, Centro). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). Vendas no site.

No disco e no show “Em Noite de Climão”, Letícia Novaes encarna a persona Letrux para cantar, de modo visceral e ao mesmo tempo íntimo, sobre as intensas experiências de uma mulher que acaba de sair de um romance desastroso, ao longo de uma noite. “Em vez de ficar na fossa, dança-se", resume a artista. Seu álbum de estreia solo, lançado em julho de 2017, coleciona prêmios importantes (Melhor Disco do Ano pelo Prêmio Multishow, e Melhor Produção pelo Women Music Event), além de estar no show de abertura do Lisbon International Music Network (MIL), a principal feira e festival da indústria fonográfica, em Lisboa, Portugal.

Espetáculo Minha Vida Amorosa é uma Comédia

O espetáculo mostra a vida amorosa de Aninha e a relação com o amigo, Rafa FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (6), às 21h, no Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: de R$30 a R$80 . Vendas no site. Classificação 12 anos.

Escrita e interpretada pelos fenômenos da Internet, Rafael Magalhães e Ana Clara Paim, a peça traz todo o humor e profundidade dos livros “Precisava Escrever” para o teatro. Com uma abordagem cômica e com a sensibilidade peculiar das obras dos autores, o roteiro mergulha nos dilemas da vida de solteiro(a) e dos relacionamentos modernos. O espetáculo mostra a vida amorosa de Aninha, as idas e vindas com o ex e novas paqueras. Cansada de se dar mal com suas próprias escolhas, Aninha pede ajuda ao Rafa, seu amigo escritor que parece saber tudo sobre os temas que envolvem o coração feminino. Eles fazem um pacto, e assim, a aventura começa.