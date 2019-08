TV Globo reúne elenco em festa de inauguração de novos estúdios

Atores, apresentadores e jornalistas da Globo de diferentes gerações se encontraram na noite de ontem (8) na festa de inauguração do MG4, o maior complexo de produção da América Latina, que abriga três novos estúdios de gravação. O lançamento abriu painel de debates sobre cultura, inovação e indústria criativa e encerrou a noite com apresentações de DJs e show de Caetano Veloso junto com os filhos Moreno, Zeca e Tom.

A primeira novela gravada nos novos estúdios será “Amor de Mãe”, trama das nove que deve substituir “A Dona do Pedaço”, com previsão de estreia para o fim deste ano. Escrita por Manuela Dias (Justiça, Ligações Perigosas), a produção traz no elenco Adriana Esteves, Taís Araújo, Isis Valverde, Vladimir Brichta, Juliano Cazarré, Débora Lam, Malu Galli e Regina Casé. Todos participaram da inauguração e falaram sobre a empolgação com as novas possibilidades de trabalho que Módulo de Gravação representa.

“Nos disseram que estamos recebendo hoje o que há de melhor em tecnologia. Fica para nós a responsabilidade de produzirmos o nosso melhor para o público”, comentou Taís Araújo, que curtiu a noite de festa, na pista de dança, ao lado do marido, Lázaro Ramos.

A apresentação da nova estrutura mexeu com lembranças do elenco. “É emocionante estar aqui hoje na inauguração dos novos estúdios do Entretenimento da Globo. Eu que participei há 24 anos da inauguração dos primeiros estúdios, com Roberto Marinho batendo a claquete na novela da Gloria Perez”, relembrou Edson Celulari.

Lilia Cabral, Vanessa Giácomo, Marina Ruy Barbosa, Juliana Paes, e Paolla Oliveira também se referiram a emoção reviver a trajetória na TV ao conhecer os novos estúdios. “Parece que a gente vê um pouco essa nossa história em perspectiva. Do sonho que é estar aqui, das tantas histórias que vivemos aqui. Eu me emociono só em lembrer”, comentou Paolla Oliveira, que interpreta Vivi Guedes em “A Dona do Pedaço”.

*A jornalista viajou a convite da Globo