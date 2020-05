TV Diário exibe especial em homenagem ao Dia das Mães no domingo (10)

O Dia das Mães vem chegando, uma data especial para homenageá-las mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Para comemorar e minimizar as distâncias físicas, a TV Diário realiza neste domingo (10) o “Especial para Todas as Mães” com apresentação do Padre Eugênio Pacelli. A exibição começará a partir de 16h em um momento de aproximação espiritual e também um tributo a Maria.

Gravado nos estúdios da emissora, o programa contará com participações remotas de convidados, entre eles artistas locais, a exemplo de Waldonys, Márcio Campos, Marcos Lessa, Gustavo Serpa, Mota Filho, Giselle Café e Philipe Dantas, que trazem música e fé para o momento ao interpretar tanto canções religiosas quanto em homenagem as mães.

Para Pe. Eugênio, o período de pandemia reforça a necessidade do carinho materno. “Precisamos do colo de mãe que aconchega, fortalece e cura. Toda mãe carrega um amor e uma solidariedade inerentes e é isso que queremos evidenciar neste especial, trazendo também uma dimensão solidária para com todos os nossos irmãos que, mais do que coisas, precisam desse colo que fortalece e anima", conta.

O sacerdote também pontua a importância de iniciativas de difusão nos meios de comunicação durante a quarentena. “É uma ferramenta para minimizar as distâncias. Por mais isolados que nós estejamos, estamos próximos. Se nesse momento não podemos abraçar fisicamente, vamos abraçar espiritualmente”, ressalta.

O especial terá duração de duas horas com louvores, orações e apresentações musicais. A evangelizadora e membro da Comunidade Um Novo Caminho Ticiana de Paula também participa do momento cantando e louvando.

"Esse tributo é a oportunidade de poder aproximar o coração do manto de Maria, a mãe da Igreja, e não poupar o pranto no colo de mãe. É abraçar a maternidade como missão, vocação e devoção", celebra.

Após o especial, a programação da emissora segue em homenagem à data com a exibição ao vivo da tradicional Missa em Ação de Graças pelas Mães, presidida pelo padre Eugênio, direto do Colégio Santo Inácio, a partir de 18h.

Serviço

Exibição do Programa "Especial para Todas as Mães"

Domingo (10), às 16h

Nos canais: TV Diário, canal 22 e tambOI TV - canal 129 em todo o Brasil | NET - canal 22 em Fortaleza e canal 183 em todas as capitais do Nordeste e Belém | VIVO HD – canal 322.1 em Fortaleza | SKY HD – 323.1 em Fortaleza | Multiplay – canal 22 em Fortaleza.