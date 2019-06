TV Diário chega a meio milhão de inscritos no Youtube

Com seu jeito de retratar o Ceará e o Nordeste, a TV Diário chegou a um novo patamar no Youtube. A emissora atingiu a marca de meio milhão de pessoas inscritas no canal oficial.

Atualizado diariamente, o telespectador encontra na plataforma mais uma opção para assistir aos conteúdos da emissora. O canal traz vídeos com as principais reportagens exibidas em telejornais, além de conteúdo de entretenimento, como os vídeos do programa Nas Garras da Patrulha.

O canal da emissora também realiza transmissões ao vivo da programação, como o Campeonato Cearense de Futsal. Se inscreva e acompanhe também a programação da TV Diário pelo Youtube.