Turnê de Sandy & Junior, 'Nossa História', é a segunda mais lucrativa do mundo

Com o retorno comemorativo pelos 30 anos de Sandy & Junior, a dupla deixou uma marca na história: a turnê "Nossa História" foi considerada como a segunda mais lucrativa do mundo em 2019, com mais de 600 mil ingressos vendidos. A dupla só ficou atrás do cantor Elton John.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (6) pelo jornal americano The Washington Post, segundo dados baseados no que foi fornecido por promotores de concertos e gerentes locais.

O ranking foi feito de acordo com a bilheteria média bruta por cidade, incluindo o preço médio dos ingressos para os shows. No caso dos irmãos, os ingressos foram vendidos a uma média de $54.38 (dólares), o equivalente a aproximadamente R$230, na cotação atual.

A turnê "Nossa História" faturou $2.260.403, quase 20 milhões de reais. O líder Elton John conquistou $2.870.863, enquanto o terceiro lugar, o cantor Phil Collins, arrecadou $2.145.965.

Shows, série e DVD

Sandy & Junior fizeram apenas 18 shows, porém, conquistando recordes de público. Em São Paulo, por exemplo, a dupla fez quatro shows no estádio Allianz Parque e mobilizou mais de 180 mil pessoas. O último show da turnê foi no Rio de Janeiro, no dia 9 de novembro, para mais de 100 mil pessoas.

Após o show, a dupla anunciou que a turnê viraria um DVD especial, com base nos shows feitos em São Paulo. Em 2020, a Globo vai lançar uma série com sete episódios sobre os irmãos.