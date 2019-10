A cearense Thayse Teixeira venceu a preferência dos votos público e permaneceu no programa A Fazenda 11 em disputa com o ex-jogador de futebol Túlio Maravilha, que foi eliminado com 41,46% dos votos, na noite desta quinta-feira (10).

Os dois se enfrentaram na Roça desta semana após votação do líder, o fazendeiro Lucas e dos demais participantes da sede.

Agora restam 13 participantes no confinamento disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão.