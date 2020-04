Túlio Gadêlha atribui a machismo críticas a Fátima Bernardes por troca de nomes em live

O deputado federal Túlio Gadêlha, 32, manifestou-se na tarde deste sábado (18) a respeito do ato falho cometido pela namorada Fátima Bernardes, 56, durante uma live. Ao contar quem estava com ela, em casa, naquele momento, a apresentadora trocou o nome do deputado federal pelo de seu ex-marido William Bonner, 56.

Em postagem no Instagram, o pernambucano deixou claro não ter se abalado com o ocorrido. "Definitivamente, o ser feminino é um ser mais evoluído. O que leva um homem adulto a se sentir ofendido, porque sua companheira, por engano, falou o nome do ex-companheiro? Não é infantilidade. É sentimento de posse. É machismo estrutural. E é insegurança também", escreveu ele.

Fátima Bernardes respondeu à postagem de Gadêlha, com uma declaração romântica seguida de alfinetada naqueles que quiseram polemizar o equívoco dela. "Meu amor só cresce por quem, como você, sabe fazer leituras inteligentes das situações. Estamos em 2020, né???? Muito ainda a evoluir".

A apresentadora e Bonner ficaram casados por 26 anos e são pais dos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, de 22 anos. O casal anunciou a separação em agosto de 2016. Em novembro de 2017, Bernardes assumiu o namoro com o político.