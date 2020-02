Trio Corrente comemora 20 anos de carreira no Festival Jazz & Blues em Guaramiranga

Na noite deste domingo (23), o Festival Jazz & Blues recebeu o Trio Corrente, formado por Edu Ribeiro, Fábio Torres e Paulo Paulelli, na sessão Show das Nove, em Guaramiranga. Comemorando 20 anos de carreira, o grupo apresentou um recorte do repertório dos seis álbuns lançados, com novos arranjos.

Encerrando a noite, no Show das Onze, os músicos do projeto Casa do Blues repetiram o show, em comemoração aos 10 anos do grupo, apresentado no sábado (22), durante o Festival Jazz & Blues em Aquiraz.

Passaram pelo palco os guitarristas Anderson Camello e Gabriel Yang, a cantora Marília Lima e a banda Blues Label, formada por Roberto Lessa (guitarra e voz), Leonardo Vasconcelos (teclado e voz), Renato Cazzolli (contrabaixo) e Marcelo Holanda (bateria).