Tributo a Freddie Mercury realizado em 1992 é exibido pelo YouTube

O 'The Freddie Mercury Tribute Concert' realizado em 1992 após a morte do vocalista do Queen é transmitido no YouTube a partir desta sexta-feira (15). O show ficará disponível por 48 horas na plataforma.

Com participações de grandes nomes da música, como Guns n’ Roses, Metallica, Elton John, David Bowie, George Michael e Seal, a iniciativa pretende arrecadar fundos para ajudar no combate ao novo coronavírus.

Todo o dinheiro doado será direcionado ao Fundo de Solidariedade Covid-19, da Organização Mundial de Saúde (OMS), para garantir os suprimentos necessários a pacientes e profissionais da linha de frente.

A performance original da banda aconteceu em abril de 1992, na Inglaterra, como homenagem ao icônico Freddie Mercury e para arrecadar fundos na luta contra a aids. O músico faleceu em novembro de 1991 da doença.