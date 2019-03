Três escolas de samba do Rio de Janeiro têm o Ceará no enredo; saiba os horários das apresentações

A Sapucaí vai se vestir de Ceará em três desfiles consecutivos do Grupo Especial de Escolas de Samba do Rio de Janeiro. União da Ilha do Governador, Paraíso do Tuiuti e Estação Primeira de Mangueira elegeram personagens e histórias deste Estado nordestino para apresentar no sambódromo carioca. Rachel de Queiroz, José de Alencar, Bode Ioiô, Dragão do Mar e índios Cariri são alguns dos principais destaques nos enredos dessas agremiações.

As apresentações terão início na madrugada desta segunda (4) e seguem até o comecinho da manhã de terça (5). Com os preparativos a todo o vapor, duas das três escolas contarão nesta reta final com um reforço que vem do próprio Ceará.

Horários dos desfiles:



União da Ilha do Governador - 0h30 a 1h

Paraíso do Tuiuti - 1h35 a 2h15

Estação Primeira de Mangueira - 3h45 e 4h45

*A TV Verdes Mares transmite os desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro

Enredos



Paraíso da Tuiuti para participar do enredo “O Salvador da Pátria”, que aposta neste símbolo da nossa história para falar do voto de protesto. O mote é a “eleição do Bode” na Fortaleza dos anos 1920, fato não confirmado, mas ainda hoje em discussão.A União da Ilha irá levar para a avenida o enredo “A peleja poética de Rachel e Alencar no Avarandado do céu”.



A Mangueira, por sua vez, leva o enredo “Histórias para ninar gente grande”, porém, reforçará a história do abolicionista Chico da Matilde, o Dragão do Mar, e também a dos índios que participaram da Confederação Cariri, movimento de resistência à colonização portuguesa.