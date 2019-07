Trailer do filme 'Ela disse, Ele disse' mostra Maisa em sua primeira antagonista

O trailer do filme baseado no best-seller homônimo de Thalita Rebouças, 'Ela disse, Ele disse' saiu e traz um pouco da divertida história que será contada nos cinemas. Narrado pela própria autora, apresenta Maisa como antagonista e marca as estreias de Fernanda Gentil e Bianca Andrade, conhecida nas redes sociais como Boca Rosa. O longa chega às telonas no dia 3 de outubro.

O filme mostra as perspectivas dos protagonistas Rosa (Duda Matte) e Leo (Marcus Bessa), dois adolescentes que precisam se adaptar ao primeiro ano em um novo colégio. A história revela como meninos e meninas podem sentir as mesmas coisas, mas pensar e agir de maneiras completamente diferentes.

A personagem de Maisa, Júlia, é a menina popular do colégio e rival de Rosa, a protagonista da história. Após estrelar filmes de sucesso e ganhar seu próprio talk show, Maisa dá vida à primeira antagonista de sua carreira.

“A Júlia é uma menina metida, do grupo dos populares, que gosta de ser o centro das atenções, ser melhor que todo mundo. Como ela é muito diferente de tudo que eu já tinha feito, eu fiquei mais livre para criar, a Thalita me deu muita liberdade para fazer isso. E eu acho as vilãs mais engraçadas. No caso da Júlia, ela é tão burrinha que chega a ser cômico”, diverte-se a atriz.

O longa marca a estreia de Fernanda Gentil como atriz, interpretando a mãe de Rosa. “A Paloma é uma mãe que tenta acompanhar muito o mundo da filha, tenta falar de igual para igual, ser amiga, mas também cobra, dá bronca, paga os micos dela como mãe. E eu me vejo muito nela, nesse sentido de querer sempre estar perto custe o que custar”.

Outra novidade nas telonas é a influenciadora digital Bianca Andrade, que no filme interpreta a professora Fátima. “Eu tive muita sorte de ser professora, ter tido essa bagagem e conseguir usar isso na construção do personagem. Mas ela é bem diferente de mim, foi um grande desafio”.

Lançado em 2011, “Ela Disse, Ele Disse” é o primeiro livro de Thalita Rebouças com um protagonista masculino e é também um dos livros mais vendidos da autora, que conta, até o momento, com mais de 100 mil exemplares vendidos.