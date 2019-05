Trailer de Rambo V é divulgado oficialmente; Assista

No início da semana, um teaser não oficial de "Rambo V" passou a circular na internet. O vídeo vazou logo após a exibição fechada acontecida no Festival de Cannes, realizado entre os dias 14 e 25 de maio. O próprio Sylvester Stallone estava presente no evento e o público também assisitiu a uma sessão especial de "Rambo: Programado para Matar" (1982), primeiro filme da franquia que conta a história de John Rambo, um veterano da Guerra do Vietnã.

Para acabar com as especulações (e expetativa dos fãs), a Lionsgate disoponibilizou oficialmente o vídeo de divulgação do novo filme. "Rambo V: Last Blood" estreia dia 19 de setembro. A prévia mostra cenas no rancho do protagonista. “Todos esses anos escondi meus segredos. Porém, chegou a hora de encarar meu passado. Se ele vier me procurar... eles irão receber a morte”, resmunga o personagem.

Dirigido por Adrian Grunberg ("Plano de Fuga"), o filme mostrará o ex-combatente vivendo no Arizona. A paz de Rambo chega ao fim quando ele encara o desafio de resgatar jovens mulheres que sofrem com um esquema de tráfico sexual. Stallone assume pela quinta e última vez o papel de John Rambo.

A produção chega aos cinemas 11 anos depois de "Rambo IV" e se notabiliza como o primeiro filme da série, desde o original de 1982, a se passar em território norte-americano. Nas continuações "Rambo II - A Missão" (1985), "Rambo III" (1988) e "Rambo IV" (2008), o exército de um homem só lutou, respectivamente, em lugares como Vietnã, Afeganistão, Tailândia e Myanmar.

O elenco conta ainda com Paz Vega, Sérgio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Yvette Monreal e Joaquin Cosio.