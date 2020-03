Trailer da 4° temporada de 'La Casa de Papel' é divulgado pela Netflix

Os fãs de "La Casa de Papel" já podem comemorar. Imagens e o trailer oficial da 4° parte da produção foram divulgadas nesta quinta-feira (5). Nelas, é possível ter uma ideia do que acontecerá na próxima sequência do seriado da Netflix.



A gangue de assaltantes mais famosa retorna com Álvaro Morte (Professor), Úrsula Corberó (Tóquio), Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairóbi), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Rodrigo de la Serna (Palermo), entre outros personagens icônicos.



Veja:

No trailer é possível ver a dor e sofrimento de Nairóbi após ter sido atacada por disparados de polícias, o que deixa a dúvida se a personagem irá sobreviver. Raquel Murillo pressionada pela Inspetora Sierra (Naywa Nimri) para entregar o plano do amado, Professor. E para completar um novo inimigo colocará o assalto em perigo.

Com data de estreia marcada para dia 3 de abril, a novidade de mais uma temporada de "La Casa de Papel" não deixou muitos telespectadores surpresos. Já no final da 3° parte, ganchos e acontecimentos deram a entender que mais coisas estavam por vir.



O elenco da série esteve na CCXP (Comic Con Experience 2019), em São Paulo, no final do ano passado, e deram algumas pistas sobre a nova temporada."Os roteiristas vão contra a expectativa do público na quarta temporada. Quem ama Nairóbi vai sofrer", contou Alba Flores durante painel da Netflix.



Vale lembrar que a série chegou às telas dos brasileiros no Natal de 2017 com um grupo de assaltantes invadindo a Casa da Moeda espanhola e imprimindo bilhões de euros com a intenção de roubá-los. Na terceira e mais recente temporada, a primeira produzida pela Netflix, os anti-heróis estão ricos e preparam um novo crime comandado pelo Professor Berlin (Pedro Alonso). O alvo é o Banco da Espanha.



A renovação para a quarta temporada se deu em junho, antes da estreia da terceira temporada um mês depois. A série, que levou o prêmio Emmy Internacional de melhor drama em 2018, foi inicialmente transmitida pela rede espanhola Antena 3, até que no final de 2017 a Netflix adquiriu seus direitos e ela se tornou a série não anglófona mais vista na plataforma americana.