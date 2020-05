Tradicional em Barbalha, “Noite das Solteironas” será transmitida neste sábado (30) por meio de live

Com a pandemia da covid-19, a chegada da tradicional Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, em Barbalha, foi adiada para outubro. Porém, visando minimizar a ausência de um dos principais eventos do Ceará, a “Noite das Solteironas” será transmitida neste sábado (30), a partir das 20h, no canal do Youtube.

Depois do hasteamento da bandeira, a “Noite das Solteironas” é o momento mais popular do festejo ao padroeiro e ficou conhecido por unir diversas simpatias voltadas ao santo para as mulheres conseguirem um casamento. Dentre elas, tem a pinga Xô Caritó, o pó cata-marido e um kit com a casca da madeira do pau da bandeira, uma oração e uma fitinha escrita: “Santo Antônio, tens piedade de nós, as solteironas”.

Tradição que completa 21 anos, a noite que antecede o dia do hasteamento do pau da bandeira foi concebida por Socorro Luna, de 66 anos, conhecida como a “solteirona mais famosa do Brasil”. Partiu dela a ideia de transmitir as simpatias para todo o Brasil por meio da internet.

Além da participação do cantor Fábio Carneirinho para animar a noite, a live também contará com a presença de um intérprete de libras, de forma a acessibilizar o acesso à manifestação popular. Toda arrecadação será destinada aos grupos folclóricos de Barbalha, afetados pela ausência dos festejos.

Ainda sem data definida, a Festa do Pau de Bandeira foi adiada por decisão da Prefeitura de Barbalha junto com a Paróquia de Santo Antônio. O mês de outubro foi escolhido porque nele se comemora a co-padroeira da terra dos Verdes Canaviais, Nossa Senhora do Rosário.

Já a Secretaria de Cultura e Turismo de Barbalha está promovendo o projeto Festejos Juninos On-line. Por meio de um edital, artistas locais foram selecionados para apresentações online, distribuídas em dois momentos da programação: de 30 de maio a 13 de junho e de 18 a 28 de junho.

Serviço

Noite das Solteironas, em Barbalha

Sábado (30), a partir das 20h, no canal Fábio Carneirinho no Youtube