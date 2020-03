Trabalhadores da cultura no Ceará se unem para amenizar crise no setor após a pandemia

Medidas preventivas ao novo coronavírus exigiram, a nível nacional, o fechamento de casas de show, bares, equipamentos culturais, entre outros espaços públicos e privados voltados à cultura. Os prejuízos afetaram toda uma cadeia produtiva e já são sentidos pelos profissionais da área. No Ceará, outra iniciativa da classe artística local busca soluções para o momento de crise gerado pela pandemia.

Após carta organizada pelo Fórum Cearense de Teatro, surge o movimento #TodosPelaCulturaCE para também propor sugestões e ideias. Artistas, produtores, técnicos, integrantes de diversas categorias profissionais e prestadores de serviços de várias atividades da economia da cultura, arte, entretenimento e turismo se unem por meio do grupo Gabinete de Crise da Cultura. O coletivo publicou, na quinta-feira (19), documento com 16 propostas para apoio e proteção social do setor.

O texto sugere ações imediatas e emergenciais e mira contribuir para a sociedade com atividades artísticas online no período de quarentena. A criação do festival "Bora Ficar em Casa" é um destaque. Com o slogan "Cultura e Arte Online pra Você - O Ceará contra o Coronavírus", o evento virtual entregaria, diariamente, das 17h às 22h, apresentações transmitidas via Internet, da casa de cada artista.

Outro item pede antecipação de todos os editais mantidos pelas secretarias de cultura municipal e estadual, além do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB).

"A carta, que está sendo entregue a representantes do Poder Público e da iniciativa privada, é um chamamento a uma ação coletiva, de corresponsabilidade, visando a segurança financeira, alimentar e social dos inúmeros integrantes deste enorme e vulnerável segmento", apontam os organizadores no documento.

Contribuição social

Os artistas, produtores e técnicos reunidos destacam a força de o campo da cultura contribuir para a conscientização popular quanto ao lema "Fique em casa". A ideia é estimular a população por meio da oferta de atividades culturais online. Um exemplo seria contemplar, com atividades voltadas ao público infantil, crianças que estão sem ir às escolas.

"As reivindicações e sugestões de ações levam em conta a necessidade de subsistência das pessoas que têm renda incerta, pela própria natureza de sua atividade, a responsabilidade do Poder Público em garantir os direitos culturais e sociais, bem como a responsabilidade social da iniciativa privada nesta crise em que há necessidade e oportunidade de apresentações online, para preservação dos laços sociais, da comunicação, da saúde psicológica da população em geral, chamada a se recolher a suas casas, neste início de um distanciamento social que pode se estender por meses a fio", destaca o texto da carta.

Resumo das 16 propostas

1. Realização, com início imediato, de um festival online permanente, com ações todos os dias, das 17h às 22h, intitulado "Bora Ficar em Casa", com o slogan "Cultura e Arte Online pra Você - O Ceará contra o Coronavírus", com apresentações transmitidas via Internet, da casa de cada artista. O festival deve contar com atividades nas mais diversas linguagens, como pocket-shows musicais, leitura de textos teatrais, declamação de poesia, contação de histórias, manipulação de bonecos, comentário sobre espetáculos de dança, aulas sobre audiovisual, palestras sobre artes visuais, aulas de instrumentos musicais, shows de humor, histórias de vida de artistas circenses, depoimentos de artistas de rua, slams, saraus, manifestações da cultura popular tradicional, memórias das comunidades de Fortaleza, palestras sobre literatura, "estátuas vivas", entrevistas com Mestres da Cultura, entre outras

2. A programação que já estava agendada para os próximos meses em todos os equipamentos culturais do Estado, do Município, das universidades cearenses, dos centros culturais e teatros deve ser mantida, agora adaptada para formato online, com o pagamento dos cachês correspondentes aos artistas/grupos. E com a contratação de novos artistas/grupos, pelos próximos meses, caso se mantenha a situação de crise de saúde pública e de consequente crise econômica em larga escala.

3. Antecipação de todos os editais da Secult, da Secultfor e do CCBNB, bem como das demais entidades/instituições, previstos para serem publicados ao longo deste ano. Passando a ser promovidos no formato prêmio, os editais se tornarão uma importante fonte de recursos para os trabalhadores da cultura, nesse momento de grave exceção. Os proponentes premiados assumiriam o compromisso de realizar atividades e prestar serviços em contrapartida desde já, de forma online, ou presencialmente, assim que superada a atual crise.

4. Pagamento imediato de todos os compromissos financeiros em atraso por parte das Secretarias da Cultura do Município de Fortaleza e do Estado do Ceará com trabalhadores da cultura: editais, cachês, contratos de serviço etc. Incluindo os editais mais recentes, que já têm resultado publicado mas ainda não tiveram proponentes convocados.

5. Suspensão dos prazos para execução de projetos, convênios, prestação de contas etc, pelas Secretarias da Cultura, de modo a não gerar penalidades administrativas aos proponentes.

6. Suspensão imediata das contas de água, cobradas pela Cagece, para todos os trabalhadores da cultura, mediante comprovação simples, feita por cadastro no Mapa Cultural de Fortaleza ou no Mapa Cultural do Ceará. Proibição de corte de fornecimento de água, sob qualquer hipótese, nesse período. No caso dos itinerantes e circos de lona, suspensão também das taxas referentes à instalação de energia nos terrenos

7. Diálogo do Governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza com a empresa Enel, para suspensão imediata das contas de energia elétrica, para todos os trabalhadores da cultura, mediante comprovação simples, feita por cadastro no Mapa Cultural de Fortaleza ou no Mapa Cultural do Ceará. Proibição de corte de fornecimento de energia, sob qualquer hipótese, nesse período.

8. Atenção imediata das secretarias de assistência social do Estado e do Município para atendimento aos trabalhadores da Cultura, durante a crise, com especial cuidado àqueles em condições de maior vulnerabilidade social, como, mas não somente, artistas de rua, artistas veteranos/da "melhor idade", estátuas vivas, famílias circenses etc.

9. Disponibilização de empréstimos facilitados, com menor burocracia, menos exigências e com taxas de juros reduzidas, pelo Banco do Nordeste e pelos bancos que possuem as contas do Governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza, como Banco do Brasil e Bradesco, mediante contato direto feito, respectivamente, pelas Secretarias da Fazenda e de Finanças.

10. Realização, pelos bares e restaurantes que já contam com programação musical, de iniciativas de apoio aos músicos e grupos que habitualmente neles se apresentam. Como exemplo, destacamos a iniciativa do bar "Teresa e Jorge", de Fortaleza, que está promovendo uma rifa de uma feijoada para 50 pessoas, com show musical, a ser realizada após a atual crise. O valor arrecadado pela rifa será destinado aos músicos, garçons, caixas, cozinheiros e demais profissionais do bar.

11. Realização, pelas casas de show, bares e restaurantes que habitualmente têm a música como um ponto importante em seu modelo de negócio, de shows online, com apoio/estrutura da casa, garantindo um cachê para o artista e convidando o público a fazer doação online, como o pagamento de um ingresso

12. Ação direta da FIEC e da CDL em um programa a se chamar "Adote um Artista", possibilitando o pagamento diretamente a artistas/grupos/coletivos que necessitam de apoio para sua manutenção durante esta crise, também com contrapartida de imagem para as empresas participantes, bem como contrapartida de realização de atividades (espetáculos, workshops, intervenções), após superado o atual momento.

13. Ação direta da FIEC e da CDL na criação do "Fundo Emergencial para os Trabalhadores da Cultura", formado por contribuições diretas das empresas associadas à Federação e à Confederação. O fundo também será amplamente divulgado, em campanha para contribuições por parte de outras pessoas jurídicas e físicas. Farmácias e aplicativos de entrega, empresas que estão em ascensão de vendas na atual crise, são outros parceiros/patrocinadores a serem buscados para apoio ao projeto

14. Realização, com recursos e espaços do Poder Público e da iniciativa privada, com os parceiros listados neste documento e com a busca de parceria de grupos de comunicação, de uma campanha de comunicação para massificar a hashtag #TodosPelaCulturaCE e o slogan "A arte e a cultura fazem diferença na sua vida. Faça a diferença neste momento difícil. Apoie os trabalhadores da cultura do Ceará".

15. Aquisição, pelo Governo do Estado, pela Prefeitura de Fortaleza, pela Assembleia Legislativa, pela Câmara Municipal, pela FIEC, pela CDL, de obras de artistas cearenses, como telas, estátuas, objetos e outros trabalhos de artes visuais/manuais. A serem expostos inicialmente nos meios digitais e, futuramente, em uma exposição para celebrar a superação da atual crise.

16. Inclusão dos trabalhadores da cultura nos programas de segurança alimentar da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado, podendo este público vir a ser atendido de forma integrada à distribuição de kits já anunciada pelo Município para os estudantes das escolas públicas da capital.

Respostas para o momento

As secretarias de cultura municipal e estadual estão cientes das demandas entregues pelos artistas.

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) ressaltou que realiza esforços para amenizar o quanto for possível os impactos na vida dos artistas e profissionais da cultura no estado. Foi criado um grupo de trabalho para formular um plano emergencial para a cultura. Em seguida, o comitê vai abrir o diálogo com os fóruns de linguagens sobre a viabilização das ações, a serem lançadas via Edital, já no início da próxima semana, incluindo também ações imediatas, a serem realizadas a curto e médio prazos.

Por sua vez, a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) afirma se colocar à disposição para debater possibilidades de articulação e informações aos trabalhadores da Cultura. Em nota, informa que todos os procedimentos para pagamento de eventos que já aconteceram estão mantidos.

"Necessário dizer que para pagamentos pendentes basta que seja apresentada a documentação em conformidade com contratos de prestação de serviço. As atividades administrativas da própria pasta e dos equipamentos estão mantidas".

A pasta alerta que o momento requer compreensão e consciência coletiva e que suspender as atividades neste momento é uma medida de cuidado com as pessoas e de prevenção da proliferação do Coronavirus (Covid-19).

