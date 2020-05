Tony Ramos diz que não se rendeu às redes sociais, mas não é 'troglodita jurássico'

Sempre muito reservado, o ator Tony Ramos, 71, afirmou nesta quinta-feira (28), que nem mesmo a pandemia o fez se render às redes sociais. Em participação no programa Encontro (Globo), direto de sua casa, ele afirmou que a tecnologia é muito útil e respeita as pessoas que optam por essas plataformas.

Acho que elas são bacanas, não sou um troglodita jurássico. Mas não tenho o perfil, então se vocês virem um Tony Ramos nas redes sociais, saibam que não sou eu. Mas isso não quer dizer que nunca vai acontecer, pode ser que um dia eu tenha um canal", afirmou ele.

Para mostrar que tem mesmo pouca familiaridade com as redes sociais o ator afirmou que se espantou ao receber o convite para participar do programa de Fátima Bernardes, especificamente no quadro TBT, sigla para throwback Thursday, tão comum entre os internauta e que pode ser traduzido como quinta do retorno.

Apesar de não ter entendido inicialmente, Tony Ramos entrou na brincadeira e escolheu uma foto sua com a atriz Aracy Balabanian, 80, nos bastidores de "Passione" (Globo, 2010-2011). Ele recordou o dia em que foi tirada a foto e comentou o fato de ela estar atualmente internada em um hospital do Rio.

O ator também se solidarizou com a médica e ex-BBB Thelma Assis, 35, que participou do programa falando sobre racismo: "Não quero ficar calado frente ao que vi aqui. Eu sou um pensador cristão, que pensa e analisa as pessoas, até por causa dos meus personagens, e fico me beliscando pra acreditar que existe isso ainda. E existe!", destacou.