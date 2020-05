Tom Cavalcante, Samantha Schmütz e famosos criam série cômica para Instagram

Isolados na quarentena por causa do coronavírus, artistas e pessoas famosas resolveram criar uma série para ser veiculada no Instagram. Claro, sem contato entre eles.

Atores como Samantha Schmütz, Tom Cavalcante, Adriane Galisteu, Karol Conká, Theodoro Cochrane, Glamour Garcia, Gustavo Mendes, Gorete Milagres, Leonardo Miggiorin, Reynaldo Machado e Pablo Morais formam o elenco da trama ácida e divertida 'Alta Sociedade Baixa' que gira em torno de uma festa, a "Corona Party".

Na história, dirigida por Rodrigo Pitta e Mariana Jorge e que será lançada às 11h desta sexta-feira (1), cada ator filmou de sua própria casa e usou dos próprios móveis para compor o cenário.

No enredo, os personagens também sofrem com uma pandemia mundial. Um grupo da alta sociedade carioca resolve driblar a lei de confinamento para um encontro social na casa de uma socialite.

Quem sair na rua pode ser preso imediatamente, crime inafiançável. Mas a locomotiva social Lidia (Samatha) e aspirante a futura primeira dama do Rio de Janeiro arma em seu apartamento uma festinha para oito convidados. A partir daí, altas confusões.

A série será veiculada apenas no Instagram (IGTV), em uma página criada especialmente para abrigá-la e também nos perfis de todos os atores e produtores do elenco. Os 12 capítulos da série serão veiculados todas as sextas no mesmo horário.