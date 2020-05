Tirullipa e o sogro, Seu Leôncio, fazem sucesso na web com brincadeiras na quarentena

Não há dúvidas que o cearense dá valor a uma ‘molecagem’ e, durante o isolamento social, conteúdos de humor são uma boa pedida para entreter quem está há tanto tempo em casa. Foi pensando nisso que Tirullipa se uniu ao sogro Francisco Lemos em brincadeiras no Instagram.

No perfil da rede social @coisasdoleoncio, a dupla compartilha diariamente vídeos com piadas curtas sobre a rotina da quarentena. O Auxílio Emergencial do Governo, o tédio do isolamento e as lives dos artistas já foram vítimas das brincadeiras.

Tirullipa conta que a relação dos dois sempre foi muito divertida, mas nunca tinha feito algo tão direto com ele. “A gente sempre brincou, sempre tirou onda, mas nunca explorávamos tanto. Como eu estava sempre viajando, só o via uma vez por mês”, diz.

O comerciante de 71 anos é inclusive mais conhecido como Leôncio, apelido dado pelo humorista. “Já chamo ele assim há algum tempo por causa do bigode dele que me lembra o personagem do Pica-Pau. Hoje, todo mundo o chama assim também", conta Tirullipa.

Com a quarentena juntos na casa do humorista, Tirullipa viu nas ‘tiradas’ espontâneas de Seu Leôncio mais uma forma de divertir. “Como eu tive mais tempo de ficar com ele, eu passei a gravar todos os dias e o negócio começou a pegar”, explica.

“A gente começou com as situações do dia a dia, dentro de casa. Peguei aquelas coisas de velho mesmo, de querer ir pra rua, sair escondido e fui colocando essas piadinhas do momento”, detalha o humorista sobre a produção, que hoje já é mais colaborativa com as sugestões do público.

De acordo com Tirullipa, a dupla recebe cerca de 10 a 20 sugestões por dia e o que ele considera interessante é adaptado para a realidade dos dois, já que Seu Leôncio tem certas limitações por causa da idade.

Embora o comerciante apareça desinibido nos vídeos, o humorista lembra que nem sempre foi assim. Ainda no começo, Seu Leôncio não topava todas as brincandeiras, mas, agora, até vestido e peruca já arriscou usar.

A dupla se diverte fazendo caracterizações para os vídeos Arquivo pessoal

Repercussão

A brincadeira tem feito sucesso na web e o perfil de Leôncio já conta com 308 mil seguidores até o fechamento desta matéria. Alguns vídeos já foram vistos por mais de 100 mil pessoas. Tirullipa revela que o retorno também tem sido positivo para ele, que já ganhou mais de 2,5 milhões de novos seguidores na quarentena, somando 17,9 milhões.

Além do aumento do número de pessoas interessadas no conteúdo, o que era uma simples diversão tem rendido dinheiro para a dupla. “Tem marcas querendo mandar coisa pra gente, ele já tá ganhando um dinheirinho de cachê, explico pra ele que é um trabalho também”, conta o humorista.

A repercussão tem sido tanta que Seu Leôncio chegou a ser convidado a participar da live do cantor Wesley Safadão ao lado de Tirullipa, mas não pôde fazer parte por ser do grupo de risco da Covid-19.

Rotina na quarentena

Com a família reunida em casa, gravar os vídeos foi uma forma que Tirullipa encontrou de tornar a rotina do isolamento social algo mais leve para todos. "Tem dias que não aguenta nem olhar pra cara um do outro, mas com as palhaçadas a gente tem conseguido esquecer", brinca.

Para ele, a diversão também sido saudável para Seu Leôncio. "Talvez se ele tivesse só com a mulher dentro de casa já teria surtado, porque ele não gosta de ficar parado. Ele trabalha no Centro, então tá sempre conversando com alguém".

Sobre continuar com os vídeos depois da quarentena, Tirullipa garante tentar, mas em uma frequência menor de publicações e revela querer participações de Seu Leôncio nos shows.