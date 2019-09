Tilápia é a estrela de mais uma edição do Comida de Mercado

Criado para valorizar a diversidade da culinária local, o Festival Gastronômico Comida de Mercado promete, nos dias 27 e 28 de setembro, voltar a movimentar Fortaleza. Desta vez, oferecendo pratos à base de tilápia, um dos peixes de água doce mais apreciados pelos cearenses. O evento acontece no Mercado dos Pinhões – Praça Visconde de Pelotas, s/n – Centro, das 17 às 22 horas.

Além dos pratos elaborados por chefs que atuam no Mercado dos Pinhões, o Festival contará ainda com a presença de pequenos produtores de mel, cachaça, queijos e vinhos, que estarão expondo e comercializando os seus produtos durante os dois dias de evento. Os visitantes também poderão apreciar boa música com apresentação dos DJs Tomé e Gomes e das bandas Cacimba de Aluá e Farra DusBons com Jean Dumont.

O Festival Comida de Mercado é uma iniciativa do Sebrae/CE, em parceria com a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) e a Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará (ACC). Ele surgiu como forma de buscar o fortalecimento dos pequenos negócios que atuam nos mercados públicos cearenses e, ao mesmo tempo, oferecer uma opção de lazer e entretenimento tanto para os fortalezenses como para os turistas que visitam a cidade. Afinal, a capital cearense está entre as dez cidades preferidas pelos turistas, e o evento é, também, uma eficiente ferramenta na divulgação da culinária cearense.

A programação do Festival Comida de Mercado começou em junho, com o Mel, Chorinho e Cachaça. Em julho, o evento teve como temáticas Café & Chocolate e Queijos & Vinhos. Em agosto, nos dias 22 e 23, foi a vez dos pratos tendo o camarão como ingrediente principal e, agora, será a vez da tilápia.

SERVIÇO

Festival Comida de Mercado – Tilápia Cearense

Data: 27 e 28 de setembro

Hora: 17h às 22h

Local: Mercado dos Pinhões – Praça Visconde de Pelotas, s/n – Centro