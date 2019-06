Tiago Santana representa o Ceará no Fórum Latino-americano de Fotografia, em São Paulo

O fotógrafo Tiago Santana é o representante cearense na quinta edição do Fórum Latino-americano de Fotografia de São Paulo, que acontece a partir dessa quinta-feira (13) na sede do Itaú Cultural, na capital paulista. O evento é um dos mais representativos para a reflexão e difusão da fotografia produzida na América Latina. Todas as mesas terão transmissão online pelo site da instituição.

Realizado a cada três anos, o fórum promove mesas de debate, leituras de portfólio, workshops e lançamentos. Neste ano, o evento acontece entre os dias 13 e 16 de junho.

O fórum reúne mais de 40 profissionais do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Espanha, Reino Unido, Guatemala, México, Nigéria, Peru, Portugal e Uruguai.

Tiago Santana é diretor artístico do Fotofestival Solar, realizado em Fortaleza. No evento, ele participa do Fórum Escuta, que dá possibilidade de o público debater sobre fotografia com os convidados. Santana divide mesa com Andrea Josch (Chile), Daniel Sosa (Uruguai), Guadalupe Lara (México), João Kulcsár (Brasil).

Além dele, a portuguesa Ângela Berlinde, que tem ligação com a capital cearense, também é nome confirmado no evento. Em Fortaleza, ela integra o Conselho de Curadores do Museu de Fotografia de Fortaleza e também é conselheira para fotografia da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult).

Exposição

Como parte da fórum, já nesta quarta-feira (12) tem início a mostra "Ainda Há Noite/Nos Queda la Noche", que exibe trabalhos de fotógrafos que estabelecem relação entre a noite e assuntos contemporâneos, como a presença dos celulares, a violência urbana, as manifestações sociais e a memória.

Ao todo, serão expostos 10 projetos de 11 fotógrafos e um editor naturais da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Guatemala, México, Peru e Uruguai, além da Espanha e do Reino Unido. A mostra segue em cartaz até 11 de agosto, também no Itaú Cultural.

Serviço

5ª Fórum Latino-americano de Fotografia. De 13 a 16 de junho, no Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149, São Paulo). Informações pelo telefone (11) 2168.1777 ou pelo site.