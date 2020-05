Tiago Leifert diz já ter opções de nomes à filha e que exame para Covid-19 deu negativo

Tiago Leifert, 39, participou na manhã deste sábado (2) do programa É de Casa (Globo) para comentar sobre a paternidade e fazer um balanço da edição histórica do Big Brother Brasil. Casado há oito anos com a jornalista Daiana Garbin, 38, eles anunciaram que serão pais de uma menina na última terça (28).

"Em fevereiro que eu tive a notícia. A gente resolveu segurar a notícia para saber que estava tudo bem. A Dai tem 38 anos e eu tenho 40, então a estatística não está do nosso lado e a biologia também não, então a gente esperou para contar para todo mundo", afirmou Leifert, que completa 40 anos no próximo dia 22.

A novidade foi anunciada pelo próprio casal em suas redes sociais. "Você me torna uma mulher mais forte a cada dia. Obrigada por estar ao meu lado todos os dias e por ser o pai da menina que está crescendo minha barriga! Te amo!", disse Garbin, que está em seu quarto mês de gestação.

Em entrevista ao Gshow, Daiana Garbin disse que a gravidez foi planejada e que os dois abiram o exame juntos. "Ficamos muito emocionados quando soubemos da gravidez e mais ainda a cada ultrassom. Estou amando viver este momento. Claro que têm dias mais difíceis, mas a lição mais valiosa que aprendi nos últimos anos é que medo, insegurança, ansiedade, sempre estarão presentes. As emoções dolorosas fazem parte da vida. Hoje, lido melhor com minhas angústias, porque sei que não existe vida sem angústia e que toda mulher sente vários medos e inseguranças, especialmente nesse momento."

Ainda no É de Casa, Leifert disse que retornou para sua casa em São Paulo na terça (28), um dia depois do término do BBB 20. "Meus pais moram aqui pertinho e minha irmã também. E só pude olhar para eles de longe. Foi bem estranho não abraçá-los. Foi esquisito. Eu tinha visto pessoas falando a respeito, principalmente os profissionais de saúde e é realmente muito estranho. Vai passar mas foi estranho."

Questionado se o casal já havia decidido o nome da menina, Leifert disse que já tem algumas opções, mas decisão final será de Garbin. "Estamos conversando, temos que chegar a um acordo ainda. Mas, esta caminhando bem, temos opções. A decisão final é da mãe, né? Ela que manda", brincou o jornalista.

Ainda ao Gshow, Garbin disse não tem tido desejos, apenas muito sono. "Sinto muito enjoo e sono, mas só isso, não tive nenhum desejo até agora. Tem sido uma gravidez saudável e tranquila", afirmou a jornalista, que, em 2016, lançou o canal "EuVejo", no qual discute problemas referentes ao corpo. Ela luta contra o transtorno alimentar desde sua infância.

Tiago Leifert também afirmou que fez exame para detectar se estava com Covid-19 e que o exame deu negativo. O jornalista e apresentador afirmou que estava feliz porque ninguém da equipe do BBB 20 havia contraído a doença.

"Já é dificil normalmente [o BBB], com o vírus muito mais. Nosso momento crítico são as montagem de festas e de provas. E fazer isos com equipe reduzida é difícil. E a gente sempre tomou cuidado com a higinene. E chegar à final com quatro dias a mais sem nenhuma ocorrência... Era uma maratona e virou duas."

O jornalista também comentou sobre a emoção do BBB. Leifert se emocionou algumas vezes durante a final do BBB 20, especialmente ao falar sobre o desafio de fazer o reality durante a pandemia do novo coronavírus. "Uma missão tão difícil em um momento tão difícil. Mas nós conseguimos, chegamos à final com quatro dias a mais. Deu tudo certo", disse na ocasião.

Mulher do diretor Boninho, a atriz e apresentadora Ana Furtado revelou que Leifert havia chorado e se ajoelhado no gramado do reality após a conclusão do programa. "Eu chorei no gramado. Ajoelhei, joguei meu papel pra cima e agradeci. Depois, coloquei rapidamente a máscara e as meninas [Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis] levaram um susto, porque estavam isoladas lá. Expliquei um pouco para elas do que estava acontecendo. Uma pena que a gente não teve festa e não pode se abraçar. Mas saiu tudo perfeito."