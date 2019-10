Tiago Iorc e Fernanda Gentil se apresentam em Fortaleza nesta semana

Enquanto alguns eventos chegam ao fim como a CASACOR Ceará 2019 e o espetáculo "A Flauta Mágica", novidades chegam a capital cearense nessa semana. Tiago Iorc se apresenta com o Acústico MTV, show onde canta as músicas de seu mais novo álbum, no Centro de Eventos do Ceará. Fernanda Gentil traz a Fortaleza o espetáculo "Sem Cerimônia" e, interagindo com o público, ela compartilha histórias e experiências. Entre outros destaques estão a exibição do show "Epifania Kariri" no Cineteatro São Luís e as apresentações da XII Bienal de Dança do Ceará.

Espetáculo “A Flauta Mágica”

Últimas sessões da peça acontecem neste fim de semana FOTO: ARES SOARES

Até 27 de outubro, às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3477.3311)

Música, dança e encantamento são palavras que podem descrever A Flauta Mágica, a ópera mais famosa do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Na peça, o protagonista Tamino é um jovem príncipe que está prestes a se tornar rei. Ele precisa passar por uma Prova no Templo de Sabedoria do reino de Sarastro. No caminho para o teste, Tamino conhece o simpático caçador de pássaros Papagueno e, atendendo ao apelo da poderosa Rainha da Noite, tenta resgatar sua filha Pamina, supostamente, sequestrada e encarcerada no castelo de Sarastro.

Acústico MTV com Tiago Iorc

Tiago apresentará pela primeira vez ao vivo as músicas do novo disco FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (25), às 21h, no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz). Ingressos: de R$60 a R$200. Vendas no site.

Após um hiato de quase dois anos sem se apresentar em palcos brasileiros, o cantor Tiago Iorc volta com uma turnê exclusiva de apenas 15 shows, um deles desembarca na capital cearense. Além de seus grandes sucessos como Amei Te Ver e Coisa Linda, Tiago apresentará pela primeira vez ao vivo as músicas de seu mais recente disco, “Desconstrução”.

Espetáculo Sem Cerimônia com Fernanda Gentil

Fernanda compartilha novas experiências na peça FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (26) às 21h, e domingo (27) às 17h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: de R$30 a R$100. Vendas no site. (3099.1290)

Fernanda Gentil abre a sua história e conta sobre suas experiências, com base nas mensagens que ela já compartilha com o público, mas dessa vez, ela o faz no palco. A peça foca em encontrar o que a apresentadora define como “o que estamos procurando ultimamente: esperança” por meio da interação com a plateia.

Últimos dias da CASACOR Ceará 2019

Na mostra, todos os ambientes foram projetados com base na sustentabilidade FOTO: CAMILA LIMA

Até terça (22), de 17h às 21h, na Rua Visconde de Mauá, 950, Aldeota. Ingressos: R$50 (inteira) e meia R$25 (meia)

Depois de quase um mês em exposição, a CASACOR Ceará recebe visitas até a próxima terça. A 21ª edição foi marcada por inovações em espaços voltados para moradia e trabalho, além de receber o público com uma área de entretenimento diversificada. As instalações promovem produtos e serviços com uma programação musical e atividades intensas. Todos os ambientes foram projetados com base na aplicação do conceito de sustentabilidade em sua concepção mais completa.

Espetáculo com Fabiano Cambota

Para o espetáculo, o público pode esperar a mistura das vertentes artísticas do músico FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (25), às 21h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: de R$30 a R$80. Vendas no site. (3099.1290)

Fabiano Cambota é vocalista e violonista da banda Pedra Letícia. Agora ele se aventura no stand-up comedy e na atuação. Começou a tocar já na fase adulta e suas influências variam entre rock clássico e música brasileira. Para o espetáculo, o público pode esperar a mistura das vertentes artísticas do músico.

Espetáculo Cabaré das Travestidas

O show é composto por interação com o público, músicas ao vivo e dublagens FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Sábado (26) às 20h, e domingo (27) às 18h30, no Palco Principal do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3101.2583)

O espetáculo é um trabalho de teatro festa do Coletivo As Travestidas que tem como princípio o transformismo, talk show, improviso e atualidades. Um show composto por interação com o público, músicas ao vivo e dublagens, recheado de humor e glamour.

Espetáculo Prelúdios para danças caboclas

Quinta (24), às 14h, no Porto Dragão (R. Bóris, 90, Centro). Gratuito.

Em cena três corpos singulares incorporam suas ancestralidades caboclas: curandeiros, pajés, vaqueiros e guerreiros, na vibratória de maracás, tambores, loas e clamores. Peculiaridades caboclas se revelam nos corpos afro-indígenas dos dançarinos, que despretensiosamente evocam códigos, símbolos e gestos que residem na gira da Jurema, e por meio delas se permitem chegar a outras possíveis corporeidades. A apresentação faz farte da XII Bienal de Dança do Ceará.

Cineclube Vila das Artes - Mostra Territórios Hostis

Nesta segunda será exibido o filme Fátima (2015) FOTO: REPRODUÇÃO

Todas as segundas-feiras do mês, às 18h, na Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro). Gratuito. (3252.1444)

A Vila das Artes, por meio da Escola Pública de Audiovisual, realiza mostra especial com o tema “Territórios Hostis”. Ao longo do mês de outubro, quatro filmes irão compor a programação do Cineclube Vila das Artes em sessões gratuitas e abertas ao público. Com o intuito de discutir os fatores que propiciam conflitos territoriais em diferentes partes do globo, a mostra visita temas como as desigualdades sociais, a ganância por lucro, a especulação imobiliária e o desrespeito por populações tradicionais e históricas. Nesta segunda será exibido o filme Fátima (2015).

Exibição show Epifania Kariri

Epifania Kariri fala de sonhos de difícil realização, do encontro de um significado, da essência, de manifestação de algo mágico FOTO: LUIZ ALVES/REPRODUÇÃO

Terça (22), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Gratuito. (3252.4138)

“Epifania Kariri” é o registro em vídeo do show homônimo, realizado no Theatro José de Alencar em janeiro de 2019, celebrando o encontro dos Irmãos Aniceto, centenária banda cabaçal do Crato, com o quarteto instrumental Marimbanda e o músico carioca Carlos Malta. Epifania Kariri fala de sonhos de difícil realização, do encontro de um significado, da essência, de anunciação, de manifestação de algo mágico.

Espetáculo Hey Jude!

Sábado (26) e domingo (27), às 18h, na Sala de Teatro Nadir Papi Saboia no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3101.2583)

Hey, Jude! é uma peça musical baseada no filme “Across the Universe” (2007), que tem sua história contada por meio da obra musical de um dos grupos que mais marcaram a história da música popular: os Beatles. O espetáculo, que se passa nos anos 60, é permeado por questões políticas e amorosas, apresentando o romance de duas garotas, Jude e Lucy, no meio de protestos e fatalidades causados pela Guerra do Vietnã.

Espetáculo Blow Elliot Benjamin

A peça conta a trajetória de Elliot e a sua relação com a morte FOTO: DÉBORA CHIBIAQUE/ REPRODUÇÃO

Sábado (26), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Gratuito. (3252.4138)

Após ser diagnosticado com câncer no pâncreas e tendo apenas seis meses de vida, Elliot decide mudar seus hábitos. Para aproveitar o pouco tempo que lhe resta, abandona o trabalho, deixa de pagar a hipoteca da casa e desfaz-se dos poucos bens que possuía e resolve viver seus últimos dias numa farra de gastanças com a esposa. Após seis meses, Elliot continua vivo e seus sintomas desaparecem. Um dia, num acidente banal, Elliot se engasga com um osso de galinha e um pequeno fragmento penetra seu pulmão, causando sua morte. Na hora do cortejo fúnebre Benjamin é instruído a enterrar o corpo em uma vala comum, mas o coveiro decide enterrá-lo num terreno de sua propriedade em que havia uma sepultura e sobre ela a estátua de um cão. Ali jazia o corpo de seu melhor amigo, um cachorro chamado Blow, e era onde Benjamin também haveria de ser enterrado. A peça compõe a XII Bienal de Dança do Ceará.

Espetáculo La Cena

Com doses de humor e ironia, conta a história de um grupo de empregados contratados para trabalhar na mansão do Sr. Stahlbaum FOTO: ARNALDO SETE / FERVO PROJETOS/ REPRODUÇÃO

Domingo (27), às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Gratuito. (3252.4138)

La Cena é um espetáculo de dança-teatro com texto e direção de Cleide Piasecki criado para o G2, Cia de Dança do Teatro Guaíra. Com doses de humor e ironia, conta a história de um grupo de empregados contratados para trabalhar na mansão do Sr. Stahlbaum durante os preparativos das festas de final de ano. Após alguns acidentes na cozinha todos mergulham em um sono profundo o que acaba despertando seus desejos mais secretos e inconfessáveis pesadelos.

11ª Corridinha Iguatemi

Sábado (26), às 16h, no Shopping Iguatemi Fortaleza (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). (3477.3560). Mais informações no regulamento

Com o objetivo de despertar o espírito esportivo dos atletas mirins, a Corridinha tem percurso de 50 a 150 metros. O evento terá premiações de medalhas para todos os participantes e proporciona diversão também para os pais, que vibram com o esforço dos filhos. A inscrições podem ser feitas até o dia 22 de outubro, no Parks & Games, e custam R$ 60,00 + 1kg de alimento não perecível, que será doado para à Casa do Filho Pródigo. Lembrando que a oportunidade é voltada para crianças entre os 4 e 10 anos.

Toquinho para crianças

Toquinho se apresenta para as crianças, mas convida toda a família FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (26), às 17h30, no Beach Park (Rua Porto das Dunas, 2734, Porto das Dunas, Aquiraz). Gratuito. (4012.3000)

Com a premissa de que arte e cultura também fazem bem à saúde, o laboratório Emílio Ribas realiza o show em comemoração aos seus 40 anos. Toquinho se apresenta para as crianças, mas convida toda a família.

Espetáculos da XII Bienal de Dança do Ceará no Theatro José de Alencar

O Theatro José de Alencar sedia espetáculos da XII Bienal de Dança do Ceará FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Terça (22) e quarta (23), no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Gratuito. (3101.2583)

A programação da Bienal de Dança continua nesta semana no Theatro José de Alencar. Dentre os principais espetáculos estão “Mulata”, “233 A, 720 Khalos” e “Relações”. Mulata acontece na terça (22), às 14h e exalta o trabalho da bailarina cearense Wilemara Barros, ganhando narrativa com corpo e voz da artista que esmiuçou sua trajetória de 40 anos de dança, em 2014. Em 233 A, 720 Khalos, em cartaz no mesmo dia às 16h, a mulher é retratada ao refazer suas trilhas, mesmo com um corpo fragmentado e cheio de dores que demarca todos as trajetórias. O espetáculo Relações aborda os tipos de relacionamentos no mundo contemporâneo. A montagem busca as motivações cotidianas dos relacionamentos para mostrar vigor e ousadia. A apresentação acontece na quarta (23), às 21h.

Show Renato Braz

Renato Braz lança o seu mais recente trabalho “Canto Guerreiro – Levantados do Chão” FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

De quinta (24) a sábado (26) às 20h, e domingo (27) às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3453.2770)

O cantor Renato Braz vem a cidade para lançar o seu mais recente trabalho “Canto Guerreiro – Levantados do Chão”. O álbum foi lançado no fim de 2018 e conta com participações especiais de Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Dori Caymmi, entre outros artistas, com direção musical de Mario Gil.

Exposição “Em busca de...”

Obra do artista Leonilson no Espaço Cultural Unifor FOTO: RONALDO MIRANDA

Até 27 de outubro, no Museu de Arte Contemporânea no Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

O místico, o mistério e o sagrado são alguns dos temas evocados pela curadoria de Bitu Cassundé na exposição “Em busca de…”. As obras de 16 artistas brasileiros são um recorte dos acervos do MAC e do Museu da Cultura Cearense (MCC). A mostra é composta por obras dos artistas cearenses Antônio Bandeira, Cleoman, Filipe Acácio, Francisco de Almeida, Francisco Pedro de Sousa Chagas, Gilson Nunes Valdevino, Guido D’Arezzo, Heloísa Juaçaba, José Maurício dos Santos, Leonilson e Rian Fontenele; do pernambucano Bruno Vilela, dos paulistas Ding Musa e Paulo Climachauska; da mineira Flávia Bertinato e da paraguaia Paola Parcerisa.

Recital Meu Canto no Mundo

Terça (22), quarta (23) no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (Av. da Universidade, 2210, Benfica) e sábado (26) no EIM - Instalações Industriais (Av Washington Soares, 5700, Cambeba), sempre às 18h. Gratuito.

O tema do recital são os ritos de passagem, incluindo infância, adolescência e uma reflexão sobre a vida adulta e velhice. O Projeto Coral Canto da Casa viaja no repertório musical, que vai desde Beatles até Milton Nascimento, além de poesias autorais e inéditas dos alunos.

Se dança pela tradição com Boi Ceará e Andanças

Os espetáculos “Boi Ceará” e “Andanças” se apresentam no projeto Se Dança Pela Tradição FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

Sábado (26) e domingo (27), às 18h, no Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

O “Boi Ceará” traz para os palcos, a brincadeira que o mestre Zé Pio aprendeu desde os seus três anos de idade. O Jaraguá, a Ema, o Bodinho e o grande Boi Ceará, estarão presentes com toda a sua cor e beleza dos seus brincantes. Já o espetáculo “Andanças” conta a história do Brasil, através de danças e folguedos resultantes da cultura indígena, europeia e africana, desde o princípio com a chegada dos europeus no litoral, e o processo de colonização e expansão desta conquista pelos sertões nordestinos.

Mostra Percursos

O projeto tem como objetivo estimular o diálogo entre os jovens artistas e a sociedade FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

De quinta (24) a sábado (26), às 14h, no Cinema Dragão (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600). Programação completa no site.

Percursos é uma mostra de cinema em suas mais diversas linguagens, organizada pelo Curso de Cinema e Audiovisual, do Instituto de Cultura e Artes da Universidade Federal do Ceará (UFC). O projeto tem como objetivo dar visibilidade aos trabalhos cinematográficos produzidos pelos alunos do curso, além de estimular o diálogo entre esses jovens artistas e a sociedade.

Oficina de brinquedos com materiais recicláveis e teatro de fantoches

Sábado (26) e domingo (27), às 16h, no Museu da Cultura Cearense (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

A proposta da atividade é realizar uma oficina de brinquedos com materiais recicláveis em diálogo com a exposição "Memórias que não escrevi". Será trabalhada a relação da memória e da imaginação na infância, propondo a fabricação de brinquedos pelas próprias crianças. Como finalização, o Teatro de Fantoches a partir da história "Um Dragão Chamado Chico", envolvendo a figura do Chico da Matilde e do próprio Centro Dragão do Mar, se apresenta.

Espetáculo 80 Migalhas de Pães

A peça explora uma adaptação do conto "João e Maria" FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (26) e domingo (27), às19h, no Teatro Acontece (R. João Tomé, 640, Monte Castelo). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia).

A história é uma adaptação do conto de fadas "João e Maria" e transforma o relato original em uma versão mais moderna. Os protagonistas João e Maria vivem na Fortaleza dos anos 80 junto com o pai e a madrasta.