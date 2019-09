Tiago Iorc e Anitta são selecionados para o Grammy Latino; confira lista

Tiago Iorc e Anitta são os únicos brasileiros que concorrem em categorias mistas ao Grammy Latino deste ano. A lista com os indicados foi anunciada na manhã desta terça-feira (24) pela Academia Latina da Gravação.

A música "Desconstrução", composta por Tiago Iorc, entra na disputa na categoria "Canção do Ano" com outros nove concorrentes. A canção integra o álbum "Reconstrução", lançado em maio pelo cantor brasiliense depois de um período de afastamento do artista.

Anitta está na lista concorrendo com "Kisses" na categoria de "Melhor Álbum de Música Urbana". Lançado em abril em versão trilíngue (espanhol, inglês e português), o álbum é o terceiro álbum de estúdio da cantora carioca.

Outros brasileiros ainda estão indicados ao prêmio. Na categoria "Melhor Álbum de Música Popular Brasileira", disputam Zeca Baleiro, Nana Caymmi, Zélia Duncan, Delia Fischer, Gilberto Gil e Jards Macalé.

Os indicados foram selecionados entre 15,5 mil inscrições em 50 categorias. A rodada final da votação, que determina os vencedores do Grammy Latino, começa no dia 3 de outubro. Os ganhadores serão conhecidos no dia 14 de novembro. A premiação, que alcança a 20ª edição, acontecerá em Las Vegas, no Estados Unidos. A lista completa de indicados podem ser conferidas no site oficial.

Confira as principais categorias:

Gravação do Ano:

"Parecen Viernes" — Marc Anthony

"Verdades Afiladas" — Andrés Calamaro

"Ahí Ahí" — Vicente García

"Kitipun" — Juan Luis Guerra 4.40

"Querer Mejor" — Juanes com Alessia Cara

"La Plata" — Juanes com Lalo Ebratt

"Aute Couture" — Rosalía

"Mi Persona Favorita" — Alejandro Sanz com Camila Cabello

"No Tengo Nada" — Alejandro Sanz

"Cobarde" — Ximena Sariñana

Canção do Ano:

"Calma" — Pedro Capó, Gabriel Edgar González Pérez & George Noriega, compositor (Pedro Capó)

"Desconstrução" —Tiago Iorc, compositor (Tiago Iorc)

"El País" — Rubén Blades, compositor (Rubén Blades)

"Kitipun" — Juan Luis Guerra, compositor (Juan Luis Guerra 4.40)

"Mi Persona Favorita" — Camila Cabello & Alejandro Sanz, compositores (Alejandro Sanz com Camila Cabello)

"No Tengo Nada" — Alejandro Sanz, compositor (Alejandro Sanz)

"Quédate" — Kany García & Tommy Torres, compositores (Kany García & Tommy Torres)

"Querer Mejor" — Rafael Arcaute, Alessia Cara, Camilo Echeverry, Juanes, Mauricio Montaner, Ricardo Montaner & Tainy, compositores (Juanes com Alessia Cara)

"Un Año" — Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra, compositores (Sebastián Yatra com Reik)

"Ven" — Fonseca, compositor (Fonseca)

Melhor Canção Pop:

"Bailar" — Leonel García, compositor (Leonel García)

"Buena Para Nada" — Paula Arenas, Luigi Castillo & Santiago Castillo, compositores (Paula Arenas)

"Mi Persona Favorita" — Camila Cabello & Alejandro Sanz, compositores (Alejandro Sanz com Camila Cabello)

"Pienso En Tu Mirá" — Antón Álvarez Alfaro, El Guincho & Rosalía, compositores (Rosalía)

"Ven" — Fonseca, compositor (Fonseca)



Melhor Fusão/Interpretação Urbana:

"Tenemos Que Hablar" — Bad Bunny

"Calma (Remix)" — Pedro Capó & Farruko

"Pa' Olvidarte (Remix)" — ChocQuibtown, Zion & Lennox, Farruko com Manuel Turizo

"Con Calma" — Daddy Yankee com Snow

"OtroTrago" — Sech com Darell

Melhor Álbum de Música Urbana

Kisses — Anitta

X 100pre — Bad Bunny

Mi Movimiento — De La Ghetto

19 — Feid

Sueños — Sech

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

"O Tempo é Agora" - Anavitoria

"Tarântula" - As Bahias e a Cozinha Mineira

"Todxs" - Ana Cañas

"Para Dias Ruins" - Mahmundi

"Selfie" - Jair Oliveira

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

"Vulcão" - The Baggios

"O Futuro Não Demora" - Baiana System.

"O Céu Sobre a Cabeça" - Chal

"Goela Abaixo" - Liniker e Os Caramelos

"Matriz" - Pitty

Melhor Álbum de Samba/Pagode

"Canta Seno e Moa" - Nego Álvaro

"Mart'nália canta Vinícius de Moraes" - Mart'nália

"De todos os tempos" - Monarco

"Em sua Direção" - Péricles

"Anaí Rosa Atraca Geraldo Pereira" - Anaí Rosa

Melhor Álbum De Música Popular Brasileira

"Amor No Caos" - Zeca Baleiro

"Canta Tito Madi" - Nana Caymmi

"Tudo É Um" - Zélia Duncan

"Tempo Mínimo" - Delia Fischer

"Ok Ok Ok" - Gilberto Gil

"Besta Fera" - Jards Macalé

Melhor Álbum De Música Sertaneja

"Hora Certa" - Paula Fernandes

"Francis & Felipe" - Francis & Felipe

"Em Todos Os Cantos" - Marilia Mendonça

"Live Movel" - Luan Santana

"Ao Vivo Em São Paulo" - Mano Walter

Melhor Álbum De Música De Raízes Em Língua Portuguesa

"Ajo" - Foli Griô Orquestra

"Macumbas E Catimbós" - Alessandra Leão

"Hermeto Pascoal E Sua Visão Original Do Forró" - Hermeto Pascoal

"O Ouro Do Pó Da Estrada" - Elba Ramalho

"Rei Caipira" - Zé Mulato E Cassiano