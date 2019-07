Tiago Araripe se apresenta neste domingo (14) no Cantinho do Frango

O cantor e compositor Tiago Araripe fará única apresentação em Fortaleza no próximo domingo (14), às 18h, no Cantinho do Frango (Aldeota). Radicado em Portugal, o artista visita Fortaleza para gravar novas composições, após lançar o single "Tudo no Lugar" em janeiro passado.

Conhecido no cenário independente a partir do lançamento de seu primeiro álbum, "Cabelos de Sansão", ainda na década de 1980, Araripe viu sua obra de estreia se tornar uma "pérola cult" e enveredou pela publicidade, em paralelo à carreira artística.

Antes de se mudar para a Europa, Tiago Araripe lançou o EP "Na Mala, Só a Viagem", em 2018.

Show

No palco do Cantinho de Frango, o compositor será acompanhado pelos músicos locais Caio Castelo (guitarras, teclados e direção musical), Rian Batista (baixista, integrante do Cidadão Instigado/CE) e Igor Ribeiro (bateria). Na abertura do show, Caio mostrará seu trabalho autoral, baseado em três álbuns lançados até aqui.

Nascido no Crato (CE), Tiago Araripe lançou "Cabelos de Sansão" em 1982, pelo selo Lira Paulistana (SP). Redescoberto por Zeca Baleiro,

o disco foi relançado pela gravadora Saravá Discos, mantida pelo artista maranhense, em 2008. Na sequência, o cratense ainda lançou "Baião de Nós" (2012).

Serviço

Tiago Araripe

Show neste domingo (14), às 18h, no Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71, Aldeota). Abertura: Caio Castelo. Couvert artístico: R$ 20. Reservas: (85) 9.9973.3054