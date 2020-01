Tiago Araripe estreia parceria com Nonato Luiz em novo single 

O compositor cearense Tiago Araripe, radicado em Portugal, lança novo single e inaugura parceria com o violonista Nonato Luiz. Os dois se conheceram nos bastidores do show "Futuro e Memória" (uma coletânea de composições assinadas por Dalwton Moura e Rogério Franco), em 2018, e sinalizaram a criação conjunta.

Em Lisboa, Tiago, natural do Crato (CE), escreveu uma letra em homenagem ao parceiro. O resultado é o single "Seis Cordas", uma canção balanceada entre as influências brasileiras e mouras (da civilização moura, influência da cultura portuguesa).

Minimalista, a música enaltece a interpretação melancólica da voz de Tiago e o dedilhado preciso do violão de Nonato Luiz. Além dos dois artistas, a gravação reuniu o veterano Adelson Viana no acordeon e Iury Batista no contrabaixo acústico.