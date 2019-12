Thyane mostra bastidores do bazar solidário de Wesley Safadão

A sala da mansão de Wesley Safadão já está no clima da preparação para o bazar bazar beneficente que será realizado pelo artista nos dias 15 e 16 de dezembro, em Fortaleza. Thyane Dantas, esposa do cantor, vem compartilhando nas redes sociais os bastidores da montagem da ação que ajudará cinco projetos de educação em todo o Brasil. Serão disponibilizadas peças de roupas e acessórios usados por Safadão em shows e festivais, além de doações de parceiros.

Os itens destinados a doação estão sendo organizados pela influenciadora digital com a ajuda de amigos e familiares. Na noite de quarta-feira (4), alguns colegas de Thyane experimentaram peças, mas a esposa do Safadão deixou claro que as roupas e os acessórios serão vendidos apenas nos dias oficiais do bazar. "A pessoa vem para a casa da outra e quer porque quer que o tênis do Wesley caiba nele", brincou Thyane enquanto um amigo tentava calçar o sapato do cantor.

Wesley irá escolher uma instituição filantrópica de cada região do país para ser beneficiada com os lucros líquidos da venda do bazar. A quantia arrecada será dividida igualmente entre as iniciativas sociais selecionadas.

As peças serão vendidas em uma loja física no Shopping RioMar Fortaleza ou no site W Solidário.

Serviço

Bazar W Solidário

15 e 16 de dezembro, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu) ou no site