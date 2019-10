Thyane Dantas pede ajuda para vítimas de desabamento no instagram

A infleunciadora digital Thyane Dantas, esposa do cantor Wesley Safadão, pediu nas redes sociais ajuda de alimentos, material de limpeza e roupas para vítimas do desabamento do prédio Andrea, em Fortaleza. Nos stories do instagram, ele publicou texto do projeto "Fortaleza Solidária" com a lista de pedidos a serem utilizados pelos moradores desabrigados.

Copos e colheres descartáveis, filme PVC, gelo, isopor, barra de cereais, sacos de lixo grande, saquinho para os pães, lanches prontos e roupas são pedidos pelo grupo de ajuda. As doações estão sendo recebidas na Rua Tomás Acioli 2425, bairro Joaquim Távora — próximo ao local do desabamento.





O desabamento do prédio residencial de sete andares comoveu vários famosos. No Twitter, Tom Cavalcante contou estar acompanhando a cobertura. "Orando para que os irmãos moradores consigam se livrar dessa tragédia". O cantor Wesley Safadão também demonstrou solidariedade às vítimas. "Neste momento difícil me solidarizo também com todos os amigos e familiares. Que Deus ilumine a todos".