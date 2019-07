Thyane Dantas, Mileide Mihaile e Isabele Temoteo estarão em show de Sandy e Junior em Fortaleza

Três conhecidas influenciadoras digitais do Ceará estarão na apresentação da dupla Sandy e Junior que acontece nesta sexta-feira (19), em Fortaleza. Mileide Mihaile, Isabele Temoteo e Thyane Dantas revelaram a ida ao show nas rede sociais.

As influenciadoras devem ficar na área “Vip Gold”. Mileide postou vídeos nos stories do instagram com os ingressos do show, além de momentos da maquiagem. Já Thyane Dantas, esposa de Wesley Safadão, publicou um “pré-sandy e junior” com amigas cantando “Desperdiçou”.



Isabele Temoteo, esposa de, publicou vídeos falando da realização de um sonho. “Quem aí está com o coração turuturu? Na expectativa no show de Sandy e Junior? Gente, que fenômeno. Estou chocoada. O Povo só fala nisso. Era meu sonho quando era pequena. Só queria ser a Sandy. De cabelo liso, fazia franja. Ele cortou aquele ‘chororozinho’ e eu cortei também. Eu me achava a cara da Sandy”, revelou a influenciadora digital.