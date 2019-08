Thyane celebra casamento com Wesley Safadão e agradece a Deus: "Fez o impossível acontecer"

Thyane Dantas relembrou o dia da cerimônia de casamento com Wesley Safadão, nesta quinta-feira (1º). A data marca exatos três anos em que os dois disseram "sim".

"Hoje celebramos 3 anos desse suspiro aí da foto, escolhi esse registro que marcou a nossa data, foi quando a emoção tomou conta de mim", disse Thyane.

Ela completou a mensagem com um agradecimento a Deus pelo encontro dos dois. "Desde quando decidimos colocar Deus no centro da nossa vida temos experimentado viver o extraordinário. Deus sempre surpreendendo com os seus cuidados, planos e promessas! A minha oração é para o nosso Deus de Aliança derramar o renovo sobre o nosso relacionamento, nossa família, sendo sempre o convidado de honra das nossas vidas. O agir de Deus é lindo e somos testemunhas que Ele fez o impossível acontecer! Aconteceu".

Três horas depois, a publicação já havia alcançado mais de 84 mil curtidas e comovido os seguidores. "Lembro como se fosse hoje desse dia. Eu ansiosa, não saia do Instagram pra não perder esse momento. Foi lindo de ver! O amor de vocês venceu", declarou uma fã. "Que Deus abençoe mais e mais essa união", desejou outro.