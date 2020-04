Thiaguinho faz live com sucessos da carreira e presta homenagem a Fernanda Souza

Em live transmitida na noite da quinta-feira (23), o cantor Thiaguinho apresentou repertório durante mais de cinco horas, relembrou sucessos da carreira solo e na banda Exaltasamba, além de ter feito homenagens a amigos e para a ex-esposa Fernanda Souza. Na internet, fãs ressaltaram o comprometimento do artista com a música.

De acordo com a equipe do cantor, cerca de seis milhões de visualizações foram realizadas na apresentação online. No palco, Thiaguinho chamou a participação, por vídeo, de diversas personalidades. Entre elas, a do repórter da Globo Marco Aurélio Souza e a do craque de futebol Neymar Jr. chamaram a atenção do público.

No entanto, um dos momentos que mais chamou atenção foi a participação de Fernanda Souza. A atriz, que foi casada com o pagodeiro por mais de oito anos, participou doando e foi citada por Thiaguinho.

"Impossível cantar essa música sem lembrar de ti, Fê. Obrigado pela doação e obrigado por existir na minha vida. Juntos até depois do fim. Amo você", disse ele pouco antes de cantar "Ainda Bem".

Além dessa canção, Thiaguinho fez repertório eclético, passando por várias fases da carreira. Apresentou "Sou O Cara Pra Você" e "Buquê de Flores" e, além disso, relembrou clássicos da época como vocalista do Exaltasamba ao cantar "Valeu", "Céu e Fé", "Abandonado" e "Livre pra Voar".