Thiaguinho fará 'live' com músicas do seu novo álbum 'Vibe'

Thiaguinho anunciou pelas redes sociais na noite de domingo (12) que fará uma "live" em 23 de abril, quinta-feira, às 18h, cantando as músicas de "Vibe", seu novo álbum lançado em agosto de 2019.

O músico atendeu aos pedidos de fãs e, apesar de não ter dado muitos detalhes até a publicação desta matéria, recebeu palpites de seguidores, que pediram sucessos de sua carreira, como Caraca Muleke e Buquê de Flores.

Personalidades também se animaram com a novidade. Iza e os jogadores de futebol Denilson, Aloísio Chulapa e Neymar Júnior apoiaram a iniciativa do cantor, reforçando o quão fãs são do pagodeiro.

Além de Thiaguinho, outros músicos também decidiram fazer "lives" nesta quarentena. Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Turma do Pagode, Jorge e Mateus, DJ Henrique de Ferraz, Léo Santana, Péricles e Bruno e Marrone foram alguns dos brasileiros que se apresentaram.

Raça Negra se apresentará em 21 de abril (dia de Tiradentes), às 18h. Já Wesley Safadão gravará o DVD nesse formato no próximo sábado (18) às 20h.