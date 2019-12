Thiaguinho chora no palco ao cantar música composta para Fernanda Souza

O cantor Thiaguinho se emocionou durante show em Recife ao cantar a música "Ainda bem", que ele compôs para a ex-esposa, Fernanda Souza. O músico estava se apresentando do evento "O Último Samba do Ano", que aconteceu no último dia 30 de novembro.

Durante o show, Thiaguinho deixou a plateia cantando enquanto chorava em cima do palco. "Acontece com todo mundo, mas não deixem de tentar", falou ao microfone.

O músico escreveu a canção para Fernanda na época em que namoravam. Thiaguinho também cantou a música na festa de casamento dos dois.

O ex-casal anunciou a separação em outubro de 2019, após 8 anos de relacionamento. A última aparição pública dos dois juntos aconteceu em setembro de 2019, na festa de aniversário de Luciano Huck.