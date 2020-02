Thiago Martins confirma namoro com modelo Talita Nogueira

Conhecido como um dos galãs da televisão brasileira na atualidade, o ator e músico Thiago Martins, 34, está curtindo o Carnaval comprometido. Ele confirmou, na noite deste domingo (23), na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, que está namorando a modelo Talita Nogueira.

"É namoro. Não gostamos muito de rotular. Realmente estamos juntos, felizes, que é o que mais importa", decretou ao entrar no camarote da Itaipava.

Recentemente, o casal foi fotografado trocando beijos durante encontro com amigos em barzinho localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

A relação de Thiago com o Carnaval vem de outros tempos. "Cresci no barracão da São Clemente por conta do meu falecido pai. Levo para a vida. Não tenho nenhuma preferência de escola, torço pelo espetáculo", concluiu.

Atualmente, o ator está no ar como o Ryan de "Amor de Mãe" (Globo).