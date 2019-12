Thiago Fragoso será pai pela segunda vez e diz que 'não poderia haver presente de Natal melhor'

Na véspera do Natal, Thiago Fragoso, 38, e a mulher, Mariana Vaz, 40, revelaram aos fãs que esperam um segundo filho. A notícia foi publicada nas redes sociais do casal na noite desta terça-feira (24). Eles são pais de Benjamin, de oito anos.

"Te amo, gatinha. Não poderia haver presente de Natal melhor do que nossa família crescendo! Somos só gratidão! A carinha de felicidade do nosso Ben sabendo que agora será irmão mais velho não tem igual. Te amo! Vamos firmes, fortes e felizes pra essa nova aventura", escreveu o ator, ao publicar uma foto com a família em seu perfil no Instagram.

"Um Natal cheio de motivos para comemorar e agradecer!", escreveu Vaz, que está com Fragoso desde 2005. Sua última novela foi "Rock Story" (Globo, 2016-2017).

Já Thiago Fragoso está escalada para a próxima trama das 19h da Globo, "Salve-se Quem Puder", que estreia no final de janeiro de 2020. Ele será Alan, um advogado workaholic, ético e correto, mas absorto pelo trabalho, e pai de pai de três filhos adotivos: Tarantino (Daniel Rangel), Queen (Alice Palmar) e Mosquito (Ygor Marçal).

Na história escrita por Daniel Ortiz, três mulheres testemunham a morte do juiz Vitorio (Airton Graça) durante viagem a Cancún, no México. Alexia (Deborah Secco), Luna (Juliana Paiva) e Kyra (Vitória Strada) são obrigadas a fingir que estão mortas e a criar uma nova identidade.

Vitorio investigava uma quadrilha Internacional altamente perigosa, chefiada por Dominique (Guilhermina Guinle). No mesmo momento, a cidade será atingida por um furacão, o que servirá como desculpa para o desaparecimento do trio. Levadas para um programa de proteção e vão morar em uma cidade do interior, com outros nomes. Nesse contexto, não podem pensar em rede social, rastro fácil de ser farejado.