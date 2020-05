Thelma seleciona cearense para participa de live sobre BBB

O universitário de administração Mateus Carneiro, 21, foi surpreendido com um chamado para participar de live pelo instagram da médica Thelma Assis, ganhadora do BBB 20. Na noite desta quinta-feira (29), a médica realizou uma transmissão com participação de fãs e ex-bbbs.

Horas antes, Mateus Carneiro havia preenchido um formulário de participação lançando no Twitter de Thelma. Ele chegou acompanhar os primeiros minutos da live, mas acabou deixando o quarto para escovar os dentes. No banheiro, ele recebeu uma notificação no Twitter. A ganhadora do BBB20 havia começado a seguir o perfil dele. Em seguida, chegou uma mensagem da assessoria da médica.



Veja programa:



Na edição 2020 do BBB, Mateus Carneiro conta que começou o programa torcendo por Marcela McGowan. No decorrer do programa, o universirátio descobriu Thelma como melhor participante. "Pelos discursos, pela representatividade e por ser sempre assertiva nas discussões".



No bate-papo pelo instagram, Thelma falou sobre a relação com o Ceará. "Eu amo Fortaleza. Tenho muitos amigos", revelou a médica. Na conversa, ela questionou a Mateus os momentos mais emocionantes do programa.