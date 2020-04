Thelma e Ivy discutem na festa do BBB 20

A festa do BBB 20 desta sexta-feira (10), que aconteceu após a formação do paredão, foi marcada pelo clima de tensão. Ivy e Thelma se juntaram para conversar, após a mineira, como líder, indicar a médica para a berlinda da semana.

Thelma questionou o motivo de Ivy só evitar votar em Babu a esta altura do jogo. "Agora todo mundo quer defender o Babu nessa casa. O Babu era o monstro da casa. As pessoas só reconheceram quem o Babu agora porque ele voltou de vários paredões. Só agora deram valor ao Babu, valor que deveriam ter dado bem antes", afirmou a médica.





inter@

Ela ainda disse que, caso ganhasse a liderança, não votaria em Flayslane para o paredão.

"Vocês sempre picharam o Babu de violento porque ele queria quebrar o Daniel, agora não venha pagar de boa samaritana", acrescentou.

Ivy perguntou se Babu havia ido conversar com ela, e disse que votou nele anteriormente porque o ator teve atitudes que ela não gostou. Ela também afirma que não votará em alguém que não sairá da casa. Thelma disse que já esperava o voto de Ivy, mas que não consegue criar uma ligação com tudo que foi visto desde o início do programa.

Em seguida, as duas se separaram e, ainda durante a festa, Ivy foi para o quarto do líder com Mari.

"Virou uma comodidade, para mim, votar no Babu. Era cômodo para eu não machucar outra pessoa, para não colocar outra pessoa no paredão [...] É um momento difícil de ter que votar nas meninas, mas que agora chegou o momento, já que não ia votar no Babu, e que eu teria que ir pelas minhas prioridades. Falei o que eu sinto", desabafou ela para Mari.

Mari então conclui que a conversa das duas havia sido "ruim", e Ivy responde: "Eu senti sarcasmo na fisionomia dela. Senti ela sarcástica".