Theatro José de Alencar abre inscrições para curso de iniciação teatral

O Theatro José de Alencar abriu nesta quarta-feira (14) inscrições para o Curso Princípios Básicos de Teatro. Serão ofertadas 300 vagas e os interessados podem se inscrever no site do equipamento da Secretaria de Cultura do Ceará até 7 de fevereiro.

Após a inscrição, é necessário efetuar o pagamento de uma taxa de R$65, cujo valor só será recebido em dinheiro. Os alunos que estão cursando o ensino fundamental ou médio em escolas públicas têm direito a isenção de taxa e devem entregar a declaração atualizada da instituição na qual estuda.

Os interessados deverão apresentar um documento de identidade com foto (RG, carteira de estudante ou carteira de motorista…) e entregar duas fotos 3×4 atual no ato da matrícula. Não há cobrança de mensalidade ao longo do curso.

A grade curricular é distribuída em quatro módulos eliminatórios: “Arte e cidadania (15h/aula); “Introdução à arte de representar” (50h/aula); “Introdução à história do teatro” (50h/aula) e “Pesquisa e montagem de espetáculo” (250h/aula), totalizando 365h/aula. A aula inaugural do curso está prevista para o dia 3 de março.

As aulas acontecem no Theatro José de Alencar de terça a sexta-feira. Serão ofertados horários pela manhã (9h às 12h), tarde (14h às 17h) e noite (18h às 21h). Para participar das tumas matutinas e vespertinas, é necessário apresentar idade mínima de 15 anos e para a turma noite acima de 18 anos.