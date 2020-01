The Voice Kids: por onde andam os cearenses que participaram do programa?

No forró e sertanejo, participantes das primeiras edições do The Voice Kids seguem vivendo de música. O tempo passou e as mudanças na vida profissional e também no corpo chegaram para cada um. Em 2017, Allexandre Nunes e Roberto Matheus levaram o nome de Fortaleza na disputa. No ano seguinte, do município de Caucaia, foi a vez de Kayro Oliveira representar o Ceará.

Aos 16 anos, Allexandre Nunes não é mais aquele menino pequeno. Com 1,64m e com uma voz mais grave, o jovem cantor vive de apresentações em aniversários, casamentos e festas corporativas. Por ainda não alcançar a maior idade, ele não pode cantar em bares e restaurantes. Antes de participar da segunda edição do The Voice Kids, um show dele chegava a custar R$50. Com a repercussão do trabalho na TV, a apresentação com banda completa aumentou para R$800 ou até mais, dependendo do tempo do show e local.

Allexandre Nunes ficou mais alto Foto: Divulgação/Instagram

Preste a começar o terceiro ano do ensino médio, Allexandre Nunes conta que sonha em cursar uma graduação em música. "Quero poder me aperfeiçoar. Tudo vai depender como será meu futuro. Conciliar show e estudo não é fácil. Tudo é um desafio”. Em 2018, o cearense gravou a primeira produção audiovisual da carreira. Intitulado por “Raiz Sertaneja”, o trabalho contou no repertório com clipes das canções “Chalana”, “Vou Chorar”, “Sonhei com Você”, entre outros “modões”.

Em busca de um empresário

Aos 16 anos, Roberto Matheus segue vivendo de música. Semanalmente, faz aulas de canto em uma escola de música que ofereceu a ele uma bolsa integral. Hoje, divide o tempo entre o 1º ano do ensino médio, apresentações e academia. O garoto baixinho ganhou altura e corpo. A musculação é uma das paixões do jovem.

Morador do bairro Barra do Ceará, o cearense afirma que participar da primeira edição do The Voice Kids (2017) abriu um mundo de oportunidades, mas que ainda busca um empresário para melhor gerenciar a carreira na música. Antes da participação no programa de TV, Roberto Matheus cobrava cerca de R$300 por apresentação. O valor dobrou, podendo ser até mais alto com a inserção de uma banda completa.



Como hobby, Roberto Mateus aderiu a musculação no dia-a-dia Foto: Divulgação/Instagram

Além da música, o jovem tem como "plano B" os estudos acadêmicos. “De faculdade estou em dúvida entre direito e nutrição. Apesar disso, a música sempre estará presente na minha vida. Quero me aperfeiçoar também”, conta Roberto Matheus.

Cachê em alta

O sanfoneiro Kayro Oliveira foi um dos participantes mais novos da terceira edição do The Voice Kids. Na época, ele tinha nove anos. Antes da participação no programa, ele morava em uma casa no Sítio Matões no Pecém, um distrito do município de São Gonçalo do Amarante. Ele deixou a região para morar em uma reserva indígena na cidade de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.



Kayro Oliveira já gravou até filme Foto: Instagram/Divulgação

Antes de aparecer em rede nacional, os pais de Kayro Oliveira cobravam cerca de R$800. Hoje, o cachê subiu para R$2 mil. Antes, pela pouca idade, ele fazia seis apresentações, em média, por mês. Em 2019, o jovem sanfoneiro realiza cerca de 20 apresentações mensais. Ainda ano passado, ele chegou a gravar o primeiro filme da carreira como ator, "Légua Tirana". Na tela grande, ele interpretou o mestre do forró Luiz Gonzaga na infância. A produção deve ser lançadar neste ano.

Kayro Oliveira também gravou o primeiro DVD da carreira em 2019. Participaram Chambinho do Acordeon, Davi Valente e também participante do The Voice Brasil Marcos Lessa.