'The Big Bang Theory' terá último episódio exibido no Brasil em junho

Os fãs da série "The Big Bang Theory" podem ficar tristes -ou alegres- com a notícia, mas o último episódio da comédia já tem data de exibição no Brasil: dia 2 de junho.

A série chega ao fim após 12 anos, e a despedida será com um episódio duplo, com uma hora de duração, que passará no canal pago Warner, às 22h. Antes da exibição, será exibida uma maratona da décima segunda temporada.

A transmissão no Brasil acontecerá quase três semanas depois da exibição nos Estados Unidos, que acontecerá no dia 16 de maio.

Apesar do fim da série ganhadora de dois Emmys e um Globo de Ouro, os produtores asseguram que o spin-off inspirada na vida de Sheldon será mantida. "Young Sheldon" terá o último episódio da segunda temporada exibido logo após a despedida oficial de "The Big Bang Theory" no Brasil.

Quando a data do último episódio foi anunciado nos Estados Unidos, a atriz Kaley Cuoco, que interpreta a jovem Penny, se emocionou em suas redes sociais. Pelo Instagram, Cuoco escreveu: "Não estou chorando. Você que está!".

Além de ser transmitida na Warner, "The Big Bang Theory" também tem suas primeiras temporadas disponíveis no Brasil no catálogo da Globoplay.